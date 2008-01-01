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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Новости Культура | 9 мая 2021 | 22:53
В даугавпилсском Центре керамического искусства — выставка с арифметическим названием
«10 х 4» — так называется выставка, открывшаяся в Центре керамического искусства и посвященная сразу нескольким круглым датам. Увы, любоваться работами местных керамиков народной студии Latgale можно лишь через стекло — времена нынче суровые, посетителям вход в небольшой выставочный зал пока запрещен.
«В прошлом году осенью Latgale отметила 40-летие. Основал студию в 1980 году талантливый гончар Станислав Вилцанс (1918 — 2001). Осенью же, 12 октября 2010 года, официально открылся Центр керамического искусства. Эти два юбилея мы и хотели отметить прошлой осенью, но увы — ЧС не позволила. Поэтому мы проводим выставку сейчас в рамках Дней искусств. Конечно, в таком непривычном формате, без открытия, гостей и т. д., но что делать… В названии обыграли две даты — 40-летие студии и 10-летие нашего центра», — рассказала Rus.Lsm.lv менеджер Центра керамического искусства Неллия Дзалба.
В экспозиции представлены работы всех 13 художников, входящих в Latgale. Это Лилия Зейля (руководитель студии), Майрита Фолкмане, Мария и Янис Сайковские, Лигита Пакне, Илона Шауша, Элеонора Пастаре, Илона Абдулаева, Уна Гура, Валентин Петько, Вероника Румянцева, Неллия Дзалба, Sanri. «10 х 4» смешивают стили: есть классическая керамика — вазы, горшки, подсвечники, декоративные тарелки; и тут же — абстрактные произведения, к примеру, пумпунеллы Уны Гуры. Пумпунеллы — синтез прозвища Унелла, которое художница получила в Центре керамического искусства, и так называемых «пупырышек», украшающих ее абстрактные глиняные объекты.
Выставка работает до конца мая. В керамическом центре с нетерпением ждут смягчения «ковидных» ограничений и уже начали готовить новую экспозицию, надеются открыть ее «вживую». Скульптор Дмитрий Якимчук, бывший даугавпилчанин, уже много лет живущий в Швеции, составляет выставку скульптур своей мамы — замечательной художницы Елены Волковой (1949 — 2019).
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