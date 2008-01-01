8 мая почтили память жертв Второй мировой войны

Новости Общество | 8 мая 2021 | 22:52

D-fakti.lv D-fakti.lv

8 мая во всем мире отмечается День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны.

В этот день в далеком 1945 году нацистская Германия подписала акт о капитуляции, в результате чего в Европе закончилась Вторая мировая война. В историю Даугавпилса долгие военные годы вписаны кровавыми буквами, поэтому на места упокоения и памяти жертв тех страшных событий были возложены цветы. Дань памяти погибшим отдало руководство и депутаты Даугавпилсской думы, Генеральные консулы России и Беларуси в Даугавпилсе, и представители городских общественных организаций.

В военные годы в окрестностях города находились лагерь для советских военнопленных «Шталаг -340» и еврейское гетто, узниками которого стало 14 000 человек. С 1941 по 1944 год, по официальным данным, здесь было уничтожено 165 тысяч человек. Многие мирные жители были угнаны на принудительные работы в Германию.

Город был разрушен на 70%, были уничтожены практически все промышленные предприятия, электростанция, водопровод, железная дорога, мосты, а также множество общественных зданий и жилых домов. С лица земли было стерто большинство медучреждений, в 1944 году на весь город осталось лишь 8 врачей и 10 медработников. Население, согласно данным переписи от 26 августа 1944 года, с довоенных 51 300 человек сократилось до 14 832.

Война принесла ужасные события, которые их участникaм суждено запомнить на всю жизнь. Так обладатель награды Даугавпилсской думы «За вклад всей жизни», ветеран Второй мировой войны Вильгельм Бернатс, которому на момент начала событий было 15 лет, сначала был свидетелем разрухи, которую война принесла в Даугавпилс, а уже пару лет спустя был призван в Советскую армию и сражался в Курляндском котле.

Восстановление Даугавпилса, начавшееся еще до окончания войны, потребовало много времени и сил. Однако, благодаря энтузиазму и трудолюбию жителей, город возродился. Сейчас дети играются в Центральном парке, или парке Железнодорожников, разбитом на месте разрушенных жилых кварталов, трамваи бегут по рельсам там же, где в далеком 1946 году усилиями 23 000 горожан за 123 дня была проложена первая трамвайная линия от старого депо до железнодорожного вокзала, а о жутких событиях военных лет напоминают мемориалы в парке Дубровина, Погулянке, на Гарнизонных кладбищах и в многих других местах Даугавпилса. Они безмолвно хранят память о жертвах войны: павших в боях солдатах, беспощадно уничтоженных евреях, погибших от ранений, болезней и голода мирных жителях, среди которых было множество беззащитных детей и стариков. Кошмар и несправедливость войны ни в коем случае не должны повториться.

Daugavpils.lv