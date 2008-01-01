Даугавпилсский ЗАГС принят в эксплуатацию

Новости Общество | 7 мая 2021 | 22:52

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

Даугавпилсское отделение ЗАГС по ул.Райня, 27 принято в эксплуатацию после основательного двухлетнего ремонта, который включал в себя сразу два проекта: повышение энергоэффективности и внутренние работы. Государственное бюро по контролю за строительством (BVKB) провело тщательную проверку объекта и документации, и теперь, после улаживания всех формальностей, ЗАГС официально может заниматься своей деятельностью в обновленном здании.

Здание Даугавпилсского отделения ЗАГС, а в прошлом – Дворца бракосочетаний, было построено ровно сорок лет назад, и с тех пор здесь не проводилось ни одного капитального ремонта. Теперь, в ходе реконструкции, был утеплён фасад, заменены окна, полностью обновлены системы отопления, вентиляции, освещения и водоснабжения, приведены в порядок помещения и лестницы. Также оборудован подъемник, чтобы в церемониях могли принимать участие и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В меньшей степени были затронуты посещения Сиротского суда, в которых ранее уже проводился косметический ремонт.

В рамках реновации был бережно сохранен витраж Большого зала, красивые декоративные люстры и другие элементы. Отремонтирован и долгое время закрытый «Зал шампанского», где молодожены и их близкие смогут провести приятные моменты сразу после заключения брака, в том числе в случае непогоды. В ЗАГСе также должна появиться новая, специально заказанная мебель, транспортировка которой пока задерживается из-за условий Covid-19.

К сожалению, пока из-за эпидемиологических ограничений тождественные мероприятия в ЗАГСе запрещены – разрешена лишь юридическая процедура оформления брака вне Большого зала, при которой могут присутствовать жених, невеста и двое свидетелей. Однако, как только эти запреты будут сняты, молодожены и гости смогут красиво и элегантно отметить эту важную дату.

Проект повышения энергоэффективности, благодаря которому здание получило высокий энергосертификат «В», позволит зданию ЗАГСа существенно снизить затраты на энергию, а проведенный ремонт еще многие годы будет радовать глаз не только гостей заведения, но и прохожих.

Daugavpils.lv