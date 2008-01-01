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Новости Общество | 6 мая 2021 | 22:51
Вакцинация от Covid-19: в Латгалии от края к краю ситуация отличается
В Латгалии темпы вакцинации ниже в сравнении с другими регионами, признает Министерство здравоохранения. При этом в Латгалии некоторые доктора на местах активно включаются в процесс. Например, семейный врач из Краславы Марина Процевская, рассказывает Служба новостей Латвийского радио-4.
Марина Процевская работает семейным врачом в Краславе, и, когда появилась возможность проводить вакцинацию, доктор сразу же согласилась участвовать в программе, так как это единственный путь решить проблему. Сама Марина вакцинировалась ещё в январе, а затем привила родителей. Но если врач была уверена в своих действиях, то пациенты сомневались.
«В начале года было больше негативного отношения к вакцинации. Сейчас немного меньше, возможно, это связано с тем, что в Латвии от вакцинации никто не умер, а от Covid-19 — две тысячи человек. Думающий человек смотрит на эту статистику и видит, что от вакцины не умер никто, а от Covid-19 умирают».
Марина Процевская признаёт, что у людей был страх прививки, но он был иррациональный. Многие даже не пытались разобраться, изучить информацию. Одна из причин боязни, по мнению врача — это преувеличенная опасность побочных явлений.
«За этот период я привила больше 150 человек, из них о существенных побочных явлениях не было никаких данных. Побочные явления были, но те, которые были обещаны — боль в руке, повышенная температура, состояние озноба, головная боль, тошнота, но таких людей было мало».
В день получалось прививать десять человек, но не больше — основная работа никуда не исчезла, приём пациентов продолжался по расписанию.
«Исходя из этого делала заказ на вакцины. Иногда получала меньше, чем я заказала — такое было, когда всем врачам уменьшили число получаемых вакцин. Я и мои помощники обзваниваем пациентов, приглашаем на определённый день и время, с разницей в 15 минут, чтобы успеть поговорить, сделать вакцинацию и понаблюдать за пациентом».
Характеризуя процесс вакцинации по стране, министр здравоохранения Даниэль Павлютс отмечает, что сейчас пройден этап, когда решены начальные проблемы, и теперь наступает период наращивания темпов.
«Мы от недели к неделе увеличиваем число людей, которые получают вакцину. На прошлой неделе было 56 000, до этого 42 000, а ещё ранее 32 000, то есть темп идёт вверх. Конечно, есть куда расти, мы должны достичь и превзойти условную границу 100 тысяч в неделю. Объём вакцин нам скоро это позволит».
Наряду с решениями в масштабах государства необходимо понять, как всё работает на местах. Это одна из причин вчерашнего визита министра здравоохранения в Латгалию, в том числе и в практику Марины Процевской в Краславе.
«Оказывается, что та система, которой пользуется семейный врач, ещё не подключена к Vivat — общей системе обработки заказов на вакцину и так далее. Разные практические вопросы, которые важно понять — в каких своих проявлениях система ещё не работает до конца. Из Риги кажется, что всё на месте, а на практике есть вопросы, которые до сих не решены. Уже несколько звонков сделал коллегам в Ригу», — сказал глава Минздрава.
Павлютс отмечает, что только к концу апреля удалось выстроить систему массовой вакцинации. И на фоне всей страны в Латгалии эти темпы ниже. Возможные причины министр объясняет информационными и социальными факторами, а также тем, что в Латгалии только треть врачей согласились предлагать пациентам вакцину. В целом же по стране — примерно каждый второй.
«Если смотреть по цифрам, то средний показатель в Латгалии в два раза ниже среднего по стране, но есть города, где показатель сравним с большинством в стране. Например, в Балвском крае 13% получили первую прививку — в сравнении с Резекне или Даугавпилсом, где 6%. Очень по-разному».
На следующей неделе в Краславе также откроется центр массовой вакцинации. Его разместят в Доме культуры.
Как уже писал Rus.lsm.lv, накануне в Латвии привито от Covid-19 рекордно большое число людей: свыше 15,5 тысячи, сообщает LETA. В середине недели получено почти 20000 доз вакцины Moderna — в дополнение к поступившим в начале недели 80 тысячам доз препарата Pfizer/BioNTech, сообщает LTV. На этой неделе темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии выросли, и ожидается, что в следующие недели крупные поставки вакцин позволят еще ускорить вакцинацию.
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