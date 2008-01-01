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Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:50

7 мая в Даугавпилсе заканчивается отопительный сезон

Пресс-фото

Синоптики обещают резкое повышение температуры воздуха, и уже со следующей недели ожидается летняя погода, поэтому Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства приняло решение об отключении отопления в городских многоквартирных жилых домах.

Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что отопление в находящихся в обхозяйствовании предприятия жилых домах будет отключено 7 мая 2021 года. Исключением являются жилые дома, которым отопление не будет отключено на основании заявления уполномоченного лица или инициативной группы жилого дома, в котором указана конкретная дата отключения.

Daugavpils.lv

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