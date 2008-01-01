Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
5 мая
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Поупражняйте мышцы лица, ибо сегодняшний день будет чрезвычайно болтологическим. Вам придется все время что-то кому-то доказывать. Если вы одессит, то и руками неплохо поработаете.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:50
7 мая в Даугавпилсе заканчивается отопительный сезон
Синоптики обещают резкое повышение температуры воздуха, и уже со следующей недели ожидается летняя погода, поэтому Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства приняло решение об отключении отопления в городских многоквартирных жилых домах.
Даугавпилсское предприятие жилищно-коммунального хозяйства сообщает, что отопление в находящихся в обхозяйствовании предприятия жилых домах будет отключено 7 мая 2021 года. Исключением являются жилые дома, которым отопление не будет отключено на основании заявления уполномоченного лица или инициативной группы жилого дома, в котором указана конкретная дата отключения.
Daugavpils.lv
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