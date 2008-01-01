В государственный праздник 4 мая чествовали выдающихся даугавпилчан

Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:44

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4 мая, в 31-й день восстановления независимости Латвийской республики, в Даугавпилсе прошли патриотические акции, посвященные долгому и непростому пути к возрождению Латвийской государственности.

Отпраздновать с размахом День восстановления независимости Латвии в Даугавпилсе планировалось еще в прошлом году, так как именно тогда наступил черед нашего города принимать ежегодный военный парад. Но, к сожалению, началась пандемия, и мероприятия было решено перенести на этот год. Однако, и сейчас из за эпидемиологической ситуации от масштабных мероприятий пришлось отказаться. Праздничное настроение создавалось в другом формате, соблюдая все требования эпидемиологической безопасности.

В честь событий 4 мая 1990 года, когда была провозглашена декларация Независимости Латвийской Республики, в соборе Св.Петра в веригах прошла экуменическая служба.

После богослужения к присутствующим обратился министр обороны Латвийской республики Артис Пабрикс. Особое внимание он уделил большой значимости независимости, высокой цене, которую пришлось заплатить тем, кто её отстаивал во все времена, а также хрупкости свободы, в силу которой её необходимо продолжать защищать нынешнему и следующим поколениям.

В 11.00 прозвучал 21 праздничный пушечный залп, после чего руководство Даугавпилсского самоуправления передало руководству Салдусского самоуправления флаг Латвии и права на проведение парада в следующем году. Председатель Даугавпилсской думы Игорь Прелатов выразил надежду, что год спустя угрозы пандемии исчезнут и Салдус сможет отпраздновать праздник в полной мере, а также отметил большую роль многих даугавпилчан в восстановлении независимости страны.

Во время богослужения и праздничных речей многократно прозвучала мысль о том, что свобода – это, в первую очередь, люди, которые не только боролись за независимость, но и все эти годы продолжали с полной отдачей трудиться над созданием лучшей жизни и будущего Латвийского народа.

Чествуя тех, кто на протяжении многих лет самоотверженно трудился во благо Даугавпилса и даугавпилчан, 4 мая в центре Марка Ротко торжественно были вручены награды Даугавпилсской городской думы «За вклад всей жизни» и «Почетный даугавпилчанин», которые из-за пандемии не удалось вручить во время государственных праздников в ноябре прошлого года

Награды «Почётный даугавпилчанин» были удостоены:

Любовь Копылова– тренер по вольной борьбе.

Генрих Сомс– ассоциированный профессор Института социальных и гуманитарных наук Даугавпилсского университета.

Янис Буткевич– продюсер Дома Единства.

Ален Генон (Alain Guenon)– исполнительный директор и основатель SIA Axon Cable Latvija.

Награды «За вклад всей жизни» удостоились

Мария Волчек– руководитель и дежурный врач паллиативного отделения ДРБ.

Владимир Лукошков– гинеколог, руководитель отделения онкогинекологии ДРБ.

Георгий Сорокин– бывший ведущий сотрудник Даугавпилсского завода приводных цепей.

Алексей Бурунов–многолетний работник сферы культуры Даугавпилса.

Когда слова благодарности прозвучали и награды были вручены, в честь Латвии и тех, кто отстаивал её право на независимость, в небо над Даугавпилсом поднялись военные самолеты НВС, Государственной пограничной службы Латвии и союзников. На этом официальное празднование завершилось, однако, каждый из нас может ежедневно делать вклад в будущее нашего города и страны, добросовестно выполняя свою работу, заботясь о семье и оказывая поддержку ближним.

Daugavpils.lv