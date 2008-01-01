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Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:31

В Даугавпилсе вспомнят погибших в войну и отметят 9 мая

D-fakti.lv

Восьмого и девятого мая в Даугавпилсе запланировано несколько мероприятий, посвященных памяти жертв Второй мировой войны и победе над нацизмом. Как и в прошлом году, из-за пандемийных ограничений большинство из них пройдет онлайн, но возложение цветов состоится «вживую» — у мемориалов павшим воинам и на братских кладбищах.

Руководство самоуправления 8 мая по многолетней традиции возложит цветы и венки у мемориала в парке Дубровина, затем посетит другие мемориалы и братские кладбища, и завершатся памятные мероприятия на центральном Братском кладбище, рассказали Rus.Lsm.lv в отделе общественных отношений и маркетинга городской думы. Девятого мая никаких официальных мероприятий городская дума не планирует, однако депутаты могут возложить цветы как частные лица, соблюдая все принятые в стране меры предосторожности.

Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии (РОЛ) и Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции (ДОБАК) 8 мая также посетят воинские захоронения. «Накануне мы провели субботники, привели в порядок территории захоронений, обновили надписи и т. д. Трудились не только наши волонтеры Победы, но и представители других общественных организаций. Городские службы тоже постарались», — рассказал Rus.Lsm.lv глава Даугавпилсского отделения РОЛ Алексей Васильев.

Он пояснил, что РОЛ и ДОБАК делают акцент на 9 мая: «Никаких массовых акций, естественно, не будет, а индивидуальное возложение цветов не запрещено. Мы строго следим за нынешними правилами, связанными с пандемией Covid-19 и напоминаем о дистанции, масках и других ограничениях. Как и в прошлом году, на странице Волонтеров Победы Victory Team 75 Latvia в Facebook будет подготовлена праздничная программа — концерт, многочисленные поздравления и др.

Мы стараемся, как можем, заменить шествие “Бессмертного полка” и в этом году предложили всем желающим прислать имена и фотографии своих родственников — участников войны. На сегодняшний день есть около 200 снимков. Мы всё распечатаем, сделаем стикеры, и горожане смогут их разместить на стеклах автомобилей. Я консультировался с полицией: на задних и боковых стеклах машин наклейки разрешены, это не мешает водителю. Так что своеобразный “Бессмертный полк” по улицам на сей раз не пройдет, а проедет».

LSM

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