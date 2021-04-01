Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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5 мая
Международный день борьбы за права инвалидов
Именины:
Гедертс, Гинтс / Виталий, Всеволод
Гороскоп на день
Дева
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Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух - либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки "пан".
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:22
Ушли в мир иной...
С 28 апреля до 4 мая 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 7 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Andžāne Leonarda (15.03.1938 - 27.04.2021)
Jablonska Nadežda (15.05.1926 - 29.04.2021)
Juncevičs Nikolajs (22.09.1954 - 01.05.2021)
Krasņakovs Pjotrs (10.04.1961 - 29.04.2021)
Pimenova Jadviga (25.06.1935 - 02.05.2021)
Pukinskis Viktors (12.11.1941 - 29.04.2021)
Sivožeļezovs Rolands (21.11.1968 - 02.05.2021).
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