Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

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5 мая

Международный день борьбы за права инвалидов

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Сосредоточьтесь, результатом этого дня будет одно из двух - либо пан, либо пропал. Будем надеяться, что все-таки "пан".

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Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:22

Ушли в мир иной...

С 28 апреля до 4 мая 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 7 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Andžāne Leonarda (15.03.1938 - 27.04.2021)
Jablonska Nadežda (15.05.1926 - 29.04.2021)
Juncevičs Nikolajs (22.09.1954 - 01.05.2021)
Krasņakovs Pjotrs (10.04.1961 - 29.04.2021)
Pimenova Jadviga (25.06.1935 - 02.05.2021)
Pukinskis Viktors (12.11.1941 - 29.04.2021)
Sivožeļezovs Rolands (21.11.1968 - 02.05.2021).
 

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