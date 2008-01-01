Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 5 мая 2021 | 22:19

На 5 мая 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- администратор домашней страницы;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- ассистент руководителя проекта;

- бетонщики;

- брусчатники;

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- врачи;

- водитель автомобиля;

- водитель погрузчика;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- дамский парикмахер;

- дизайнер продуктов;

- дорожные рабочие;

- дояры;

- забойщик скота;

- завхоз;

- закройщик;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- изготовители теста;

- инженеры-электрики;

- инженеры на производстве;

- инженеры по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- комплектовщики;

- конструкторы;

- конструктор механики;

- консультант специалист по закупкам;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- массажист;

- мастер;

- мебельщик;

- медсестра;

- ментор;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажник систем водоснабжения и канализации;

- монтажники труб;

- монтажники электроники;

- монтеры композитных материалов;

- мужской парикмахер;

- обработчик рыбы;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор бурения;

- оператор дорожного катка;

- операторы ленточной пилы;

- оператор оборудования термической обработки;

- оператор редактирования текста;

- операторы холодильного оборудования;

- операторы пилорамы;

- операторы по обслуживанию клиентов;

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы по приему заказов;

- оператор производственного оборудования;

- операторы call-центра;

- официанты;

- отделочники;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощник врача;

- помощники кондитера;

- продавец-консультант;

- продавцы розничной торговли;

- программисты;

- помощник мастера;

- портной;

- преподаватели в колледже;

- продавцы;

- психолог-юрист;

- работник на ферме;

- работник на кухне;

- работники склада;

- работники в лесу;

- работники охраны;

- работники по уходу;

- разнорабочие;

- руководитель логистики;

- руководитель смены на производстве;

- руководитель социального приюта;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководители предприятий;

- руководители проекта;

- руководитель строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь;

- семейный врач;

- слесари;

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- сортировщик;

- социальные работники;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист по рекламе;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по закупкам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- токарь;

- пильщик;

- телятники;

- техники инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- торговый агент;

- торговый представитель;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- учителя начального образования;

- фрезеровщик;

- члены совета;

- швеи;

- экспедитор;

- электрики;

- электромонтер;

- электрослесари;

- эрготерапевт.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



D-fakti.lv