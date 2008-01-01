На следующей неделе возможна жара до +28 градусов

Новости Латвия | 4 мая 2021 | 17:31

D-fakti.lv D-fakti.lv

В первой половине следующей недели в Латвии ожидаются первые жаркие дни в этом году, свидетельствуют прогнозы синоптиков, сообщает ЛЕТА.

На этой неделе температура воздуха существенно не изменится, и еще в ночь на воскресенье, 9 мая, возможны сильные заморозки. Временами ожидается дождь, местами сильный, а также порывистый ветер.

Начиная с понедельника, 10 мая, наступит потепление - температура превысит +20 градусов, а местами может подняться до +28 градусов. Ночи тоже будут теплыми - температура воздуха по всей стране не опустится ниже +10 градусов.

В конце этой недели в Европу начнут поступать теплые воздушные массы из Африки, и ожидается, что в первой половине недели по крайней мере на пару дней жаркая погода задержится и в странах Балтии.

Делфи