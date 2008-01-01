Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Новости Общество | 1 мая 2021 | 16:40
Поздравление с Пасхой Генерального консульства Беларуси
Уважаемые жители Латгалии! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и от меня лично поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!
Праздник Пасхи объединяет миллионы людей по всему миру. Люди разных возрастов, от мала до велика, каждый год ждут его с большим нетерпением. Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света. Пасхальная весть еще раз напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества, рождает самые добрые чувства, способствует духовному сближению людей и укреплению мира.
От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
С уважением, Генеральный консул И.В.Лапуть
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