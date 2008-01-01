Поздравление с Пасхой Генерального консульства Беларуси

Новости Общество | 1 мая 2021 | 16:40

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Уважаемые жители Латгалии! От имени Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе и от меня лично поздравляю всех со Светлым Христовым Воскресением – Святой Пасхой!

Праздник Пасхи объединяет миллионы людей по всему миру. Люди разных возрастов, от мала до велика, каждый год ждут его с большим нетерпением. Этот праздник символизирует спасение мира и человека, торжество жизни, добра и света. Пасхальная весть еще раз напоминает нам о главных духовных ценностях, раскрывает лучшие человеческие качества, рождает самые добрые чувства, способствует духовному сближению людей и укреплению мира.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, мира и добра!



С уважением, Генеральный консул И.В.Лапуть