DAUGAVPILS SINFONIETTA в онлайн концертном цикле «ПОСВЯЩЕНИЕ»

Новости Культура | 29 апреля 2021 | 23:06

Оркестр «Daugavpils Sinfonietta» продолжает цикл онлайн-концертов под общим названием «Посвящение».

На этот раз, 4 мая, концерт посвящен Дню восстановления независимости Латвии. В концерте прозвучат произведения латвийских и зарубежных композиторов.

В онлайн-концерте примут участие солисты Латвийской национальной оперы и балета: Сонора Вайце и Рихард Мачановскис.

Дирижер Айварс Брокс

Концерт можно будет посмотреть в режиме он-лайн 4 мая в 16.00 на Youtube канале Даугавпилсского Дома Единства (https://www.youtube.com/channel/UC2GTULddwhDQ5lVCsUaBKhA)

Daugavpils.lv