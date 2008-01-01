Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Новости Культура | 29 апреля 2021 | 23:06
DAUGAVPILS SINFONIETTA в онлайн концертном цикле «ПОСВЯЩЕНИЕ»
Оркестр «Daugavpils Sinfonietta» продолжает цикл онлайн-концертов под общим названием «Посвящение».
На этот раз, 4 мая, концерт посвящен Дню восстановления независимости Латвии. В концерте прозвучат произведения латвийских и зарубежных композиторов.
В онлайн-концерте примут участие солисты Латвийской национальной оперы и балета: Сонора Вайце и Рихард Мачановскис.
Дирижер Айварс Брокс
Концерт можно будет посмотреть в режиме он-лайн 4 мая в 16.00 на Youtube канале Даугавпилсского Дома Единства (https://www.youtube.com/channel/UC2GTULddwhDQ5lVCsUaBKhA)
Daugavpils.lv
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