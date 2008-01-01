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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

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Новости Происшествия | 30 апреля 2021 | 22:33

Как в кино — в Латгалии задержана группировка, производившая сигареты

LSM arhīvs

Вертолет. Спецназ. Латгалия. Более 15 миллионов сигарет и полторы тонны табака изъяли пограничники в нелегальном цехе в Даугавпилсе в ходе проведенной спецоперации, сообщает Русское вещание LTV7. В самой Погранохране на комментарии скупятся – дело еще не завершено.

22 апреля в Илукстском крае сотрудники Погранохраны остановили грузовую машину, за рулем которой был латвийский негражданин. Во время осмотра автомобиля был найден груз с веществами, предназначенными для производства сигарет, сообщила Русскому вещанию LTV7 представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.

В рамках следственных действий уже в Даугавпилсе пограничники в некоем хозяйственной постройке задержали шестерых граждан Украины, которые занимались производством поддельных сигарет марок Winston и Marlboro. Также там был обнаружен нелегальный цех по производству сигарет.

LSM

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