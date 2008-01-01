Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
3 мая
Всемирный день свободы печати
Именины:
Гинтс, Увис / Александр, Виола, Гавриил, Григорий
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Будьте разумны, не пилите сук, на котором имеете счастье находиться. Не так уж на нем и плохо. А как внизу - еще не известно. Пока.
Источник: ignio.com
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2082 ()
|GBP
|0.8686 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.7108 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 апреля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти. {3}
2. Дни искусств-2021 в Даугавпилсе – в ожидании снятия ограничений
3. 35 лет спустя: в молебне вспомнили жертв Чернобыльской АЭС {7}
4. Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021 {3}
5. В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов {1}
6. Итоги эксперимента с выбором covid-вакцин в Даугавпилсе: все дозы «расписаны» {6}
7. Ушли в мир иной... {2}
8. Понедельник, 19 апреля: солнечно и умеренно тепло {12}
9. В Даугавпилсе утвердили экскиз памятной доски в честь автора «Лачплесиса»
10. В Краславе поймали пьяного водителя без прав на краденой машине {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 30 апреля 2021 | 22:33
Как в кино — в Латгалии задержана группировка, производившая сигареты
Вертолет. Спецназ. Латгалия. Более 15 миллионов сигарет и полторы тонны табака изъяли пограничники в нелегальном цехе в Даугавпилсе в ходе проведенной спецоперации, сообщает Русское вещание LTV7. В самой Погранохране на комментарии скупятся – дело еще не завершено.
22 апреля в Илукстском крае сотрудники Погранохраны остановили грузовую машину, за рулем которой был латвийский негражданин. Во время осмотра автомобиля был найден груз с веществами, предназначенными для производства сигарет, сообщила Русскому вещанию LTV7 представитель Государственной погранохраны Кристине Петерсоне.
В рамках следственных действий уже в Даугавпилсе пограничники в некоем хозяйственной постройке задержали шестерых граждан Украины, которые занимались производством поддельных сигарет марок Winston и Marlboro. Также там был обнаружен нелегальный цех по производству сигарет.
Добавить комментарий