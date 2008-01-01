В Даугавпилсе — выставка, посвященная местному пединституту

Новости Общество | 1 мая 2021 | 22:26

Выпуск 1960 года Выпуск 1960 года

Даугавпилсский университет в этом году отмечает столетие — отсчет идет от Государственного учительского института, который вырос из педагогической школы, открывшейся 4 ноября 1921 года. Пандемийная ситуация отразилась на юбилейных мероприятиях, рассчитанных на весь год, часть из них проходит виртуально. В том числе и выставка «Даугавпилсский педагогический институт. 1952 — 1993».

Если обозначить «этапы большого пути», то упомянутый Даугавпилсский Государственный учительский институт в апреле 1952 года был реорганизован в высшее учебное заведение — Даугавпилсский педагогический институт (ДПИ). В таком статусе вуз проработал до 1993 года, когда стал Даугавпилсским педагогическим университетом (ДПУ), а в 2001 году из аббревиатуры исчезла буква П — появился Даугавпилсский университет (ДУ), существующий и поныне.

«У нас запланировано несколько выставок. Пока они работают лишь виртуально. Есть экспозиция, рассказывающая об учительском институте , недавно сделали выставку о ДПИ (тут и тут), а осенью будет готова еще одна, посвященная ДПУ. Все фотографии — из фондов нашего музея, в Интернете представлена лишь небольшая часть. На самом деле снимков очень много, я их сейчас постепенно оцифровываю. Немало фотографий, на которых изображены люди и события — и никто не может сказать, какое это время, кто эти люди… Надо хотя бы приблизительно разобраться, так что работы хватает.

Есть стенды для выставок, поэтому, когда пандемийные ограничения станут менее строгими, мы хотим фотографии разместить в фойе на втором этаже старого корпуса ДУ. И все желающие смогут приходить и смотреть. Но пока что это лишь мечты», — рассказал Rus.Lsm.lv директор музея Даугавпилсского университета Сергей Кузьмин.

Он также заверил, что к 4 ноября будет готова книга, рассказывающая о вековой истории главного вуза Латгалии.

P. S. Автор сама — выпускница филфака ДПИ 1988 года. Разглядываю снимки, и в голове крутятся строки Окуджавы: «Льются с этих фотографий океаны биографий, Жизнь в которых вся, до дна, с нашей переплетена». Студенчество — это «праздник, который всегда с тобой» и, конечно же, «о, мед воспоминаний». Сколько цитат всплыло — хорошо нас учили наши замечательные преподаватели — филологии и жизни. Спасибо им за всё.

LSM