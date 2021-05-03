Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
3 мая
Всемирный день свободы печати
Именины:
Гинтс, Увис / Александр, Виола, Гавриил, Григорий
Гороскоп на день
Стрелец
23 ноября
- 21 декабря
Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.
Источник: ignio.com
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2082 ()
|GBP
|0.8686 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.7108 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 апреля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти. {3}
2. Дни искусств-2021 в Даугавпилсе – в ожидании снятия ограничений
3. 35 лет спустя: в молебне вспомнили жертв Чернобыльской АЭС {7}
4. Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021 {3}
5. В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов {1}
6. Итоги эксперимента с выбором covid-вакцин в Даугавпилсе: все дозы «расписаны» {6}
7. Ушли в мир иной... {2}
8. Понедельник, 19 апреля: солнечно и умеренно тепло {12}
9. В Даугавпилсе утвердили экскиз памятной доски в честь автора «Лачплесиса»
10. В Краславе поймали пьяного водителя без прав на краденой машине {1}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 2 мая 2021 | 22:17
Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой
С поздравлениями к верующим, которые сегодня отмечают Пасху, обратились президент и премьер.
Глава государства Эгил Левитс пожелал «мирного, полного светлых мыслей и радости» праздника.
Руководитель Кабмина Кришьянис Кариньш также пожелал «полной мира» Пасхи.
Глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил православных с Пасхой, призвав людей не предаваться унынию и помнить о ближних.
«Пасха Христова — победа Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа над смертью, утверждение жизни и светлой радости; праздник соединения людей с Богом. Невозможно умолчать, чтобы не приветствовать друг друга в мире и любви, как не радоваться, не торжествовать нам в память такого величайшего события», — пишет митрополит в пасхальном послании.
«Наше Пасхальное торжество — это просвещение верою и добрыми делами. Наш праздник — быть со Христом и любить Его — любить и ближних. Господь и Спаситель наш Иисус Христос завещал нам: "Мир Мой даю Вам… любите друг друга"», — напоминает он верующим.
Также митрополит православной церкви призвал не предаваться унынию, как бы трудно ни было сегодня, и видеть надежду, которую несет с собой Воскресение Христа.
Комментарии:
V Namibii na vyborah pobedil Adolyf gitler, odnofamilec, v Indii Stalin, lider prodazh lekarstv v mire! Deli stydno priznatysa chto pobeda Stalina na vyborah obernulasy masovoy reznyey v 21 veke!
Добавить комментарий {1}