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Новости Латвия | 2 мая 2021 | 22:17

Первые лица поздравляют православных и староверов с Пасхой

Пресс-фото

С поздравлениями к верующим, которые сегодня отмечают Пасху, обратились президент и премьер.

Глава государства Эгил Левитс пожелал «мирного, полного светлых мыслей и радости» праздника.

Руководитель Кабмина Кришьянис Кариньш также пожелал «полной мира» Пасхи.

Глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил православных с Пасхой, призвав людей не предаваться унынию и помнить о ближних.

«Пасха Христова — победа Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа над смертью, утверждение жизни и светлой радости; праздник соединения людей с Богом. Невозможно умолчать, чтобы не приветствовать друг друга в мире и любви, как не радоваться, не торжествовать нам в память такого величайшего события», — пишет митрополит в пасхальном послании.

«Наше Пасхальное торжество — это просвещение верою и добрыми делами. Наш праздник — быть со Христом и любить Его — любить и ближних. Господь и Спаситель наш Иисус Христос завещал нам: "Мир Мой даю Вам… любите друг друга"», — напоминает он верующим.

Также митрополит православной церкви призвал не предаваться унынию, как бы трудно ни было сегодня, и видеть надежду, которую несет с собой Воскресение Христа.

LSM

Комментарии:

3 мая 2021 02:36 - brehun

V Namibii na vyborah pobedil Adolyf gitler, odnofamilec, v Indii Stalin, lider prodazh lekarstv v mire! Deli stydno priznatysa chto pobeda Stalina na vyborah obernulasy masovoy reznyey v 21 veke!

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