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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

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Новости Общество | 2 мая 2021 | 22:10

Даугавпилс отметит 4 мая без размаха, но патриотично

LSM

Запланированный ранее парад Национальных вооруженных сил (НВС) в Даугавпилсе не состоится из-за пандемийных ограничений, однако в городе пройдут разнообразные мероприятия — «вживую» и удаленно, рассказали Rus.Lsm.lv в самоуправлении.

В День восстановления независимости Латвийской Республики состоится праздничное богослужение в костеле святого Петра в веригах.

В Арт-центре имени Марка Ротко будут вручены награды Даугавпилсской городской думы «Почетный даугавпилчанин» и «За жизненный вклад», которые не смогли вручить 18 ноября прошлого года из-за обострившейся эпидемиологической ситуации.

Ансамбль оркестра штаба НВС с 10:30 до 13:00 приглашает на музыкальные флешмобы, они пройдут в отдаленных от центра районах Даугавпилса. Будут праздничные залпы, и, если позволит погода, над городом пролетят самолеты и вертолеты НВС и союзников.

Оркестр Daugavpils Sinfonietta (дирижер Айвар Брок) продолжит свой цикл «Посвящение» (Veltījums), начатый 6 марта. В 16:00 на YouTube-канале Дома Единства начнется концерт, в котором прозвучат произведения латышских и зарубежных композиторов. В концерте участвуют солисты Латвийской Национальной оперы Сонора Вайце и Рихард Мачановский.

В витринах Дома Единства можно ознакомиться с выставкой работ воспитанников художественной школы Saules «Я в городе, город — в государстве».

LSM

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