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Новости Культура | 2 мая 2021 | 22:05

Детский конкурс: рисуем по стихам, историям и загадкам Василя Витки!

Belta

Центр белорусской культуры Даугавпилсской городской думы приглашает учащихся подготовительных групп детских садов и школьников принять участие в конкурсе рисунков «Удивительный мир Василя Витки» по произведениям белорусского писателя и поэта, посвященном 110-летию со дня рождения автора. Итогом конкурса станет награждение победителей и выставка лучших работ, которые пройдут 17 мая 2021 года.

Положение
о проведении конкурса рисунков «Удивительный мир Василя Витки»

Цели:
1. Способствование расширению кругозора школьников и повышению их интереса к литературе и культуре Беларуси;
2. Раскрытие творческого мышления и потенциала подрастающего поколения;
3. Подготовка иллюстративного материала для выставки рисунков.

Целевая аудитория:
Возрастные группы: 6-9 лет, 10-12 лет, 13-16 лет.

Сроки:
1. Объявление конкурса рисунков «Удивительный мир Василя Витки»
по произведениям поэта – 30 апреля 2021 года;
2. Время подачи рисунков на конкурс – до 14 мая 2021 года; место – в Центр белорусской культуры (LV-5401, Даугавпилс, ул. Алеяс, 68-1А);
3. Открытие выставки рисунков, награждение участников конкурса – 17 мая 2021 года.

Требования к конкурсным работам:
Принимаются оригиналы рисунков, соответствующие теме, выполненные на бумаге в любой графической технике. Формат работы – А3 или А4. На оборотной стороне рисунка необходимо указать разборчиво: имя, фамилию, возраст автора, а также название школы или дошкольного учреждения; имя, фамилию и контактный телефон педагога или родителя.

Подведение итогов:
Решением жюри в каждой возрастной группе будут определены победители – I место,
II место, III место, Гран-При. Победители будут награждены дипломами и призами, все участники – благодарственными письмами и сувенирами. Конкурсные рисунки будут представлены на выставке в Центре белорусской культуры, а также он-лайн.

Особые условия:
Автор, подавая заявку на участие в конкурсе рисунков, соглашается на использование его работы в иллюстративных и выставочных целях, публикациях, масс-медиа и т.д.. Рисунки, присланные на конкурс, авторам не возвращаются. Соблюдение авторских прав гарантировано. Организаторы конкурса и члены жюри имеют право учреждать специальные призы для поощрения конкурсантов.

Организатор:
Центр белорусской культуры Даугавпилсской городской думы.

Контакты: Координатор проекта – Ирина Апейнане (тел. +371 27110857;
+ 371 654 24695; cbk@inbox.lv, irina.apeinane@inbox.lv )
 

Центр белорусской культуры

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