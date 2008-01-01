Арт-центр Ротко к своему дню рождения подготовил сокровища и стену «анти-стресса»

Новости Культура | 1 мая 2021 | 22:04

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В апреле этого года арт-центр им. Марка Ротко отметил свой 8-й день рождения. Из-за ограничений, связанных с Covid-19, это место по-прежнему закрыто для посетителей, однако центру искусств есть что показать своим будущим гостям – были завершены многие ремонты и полностью изменена экспозиция в блоке «А», ранее целиком посвященная творческому пути мэтра абстрактного экспрессионизма.

Теперь это пространство превращено в долгую экспозицию «Найдено в коллекции», которая представляет собой своеобразный «дневник арт-центра», начинающийся с 2005 года - с первого международного симпозиума живописи «Марк Ротко».

Выставка «Найдено в коллекции» будет оставаться неизменной на протяжении двух лет, после чего она будет заменена другими работами, которые на протяжении долгого времени пополняли обширную коллекцию центра – сегодня в фонде заведения числится около 2700 объектов искусства. С момента открытия арт-центра здесь было проведено почти 350 выставок, экспонировалось 18 оригиналов Ротко, организовано 47 международных симпозиумов, а общее количество посетителей превысило 700 000 человек.

Центр искусств не перестает надеется на улучшение эпидемиологической ситуации и уже имеет планы по проведению симпозиумов на это лето, например, III Международного биенале керамики, чтя память и творчество Петериса Мартинсона. Выставки, созданные на базе коллекции центра Ротко будут также экспонироваться в Риге, Лиепае, Шауляе (Литва) и витринах Даугавпилса. В свою сейчас во дворе выставочного центра каждый желающий может воспользоваться специально созданным арт-объектом «Стена разрядки-подзарядки» – местом для интерактивного перформанса, в рамках которого любой может привезти и разбить ненужную, треснувшую или надоевшую керамику, тем самым позволяя себе «разрядиться» от стресса и выплеснуть ненужный гнев. Превратить мешающие эмоции в веселое действие можно будет вплоть до осени этого года.

Больше информации об активностях и проектах центра Ротко можно узнать на сайте www.rothkocenter.com.

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