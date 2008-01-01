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Новости Общество | 30 апреля 2021 | 22:03
В Даугавпилсских парках и скверах вновь зазвучали фонтаны
С приближением лета в скверах и парках Даугавпилса потихоньку начинают играть искристые струи фонтанов. В этом году глаза даугавпилчан будут радовать пять фонтанов в разных микрорайонах города и водный каскад на ул.Ригас. Специалисты Управления коммунального хозяйства и SIA “Daugavpils ūdens” подготавливают всё оборудование к новому сезону.
Первым начал работать фонтан в парке Дубровина. Он уже радует прохожих, однако, на следующей неделе в сотрудничестве с художниками Градостроительного департамента запланированы дополнительные регулировочные работы, чтобы синхронизировать напор воды в струях, и, возможно, создать новые «водные узоры».
Здесь же, в парке Дубровина, возобновил работу кран с питьевой водой. Он будет функционировать до конца сезона, давая посетителям парка возможность не только освежиться в жаркий день и помыть руки, но и внести вклад в сохранение окружающей среды, ведь, наполняя питьевой водой взятую с собой бутылку, уменьшается потребление PET упаковки. Кран подключен к городскому водопроводу и за качеством воды постоянно заботятся специалисты SIA “Daugavpils ūdens” speciālisti. Эту воду пить безопасно и бесплатно.
В конце улицы Ригас напротив железнодорожного вокзала заработали водные каскады.
Уже слышно журчание воды и в сквере напротив «старого» корпуса Даугавпилсского Университета по ул.Виенибас, 13. В расположенном напротив него сквере А.Пумпура «девочка с лилией» еще прихорашивается, чтобы встретить новый сезон во всей красе. Этому фонтану была необходима небольшая реставрация. Сотрудники коммунальных служб, как только на улице потеплело, сняли слой краски и подготовили основание, но последовавшие за этим похолодание и дождливая погода не позволили закончить технологический процесс. Поэтому специалисты УКХ с нетерпением ждут следующую неделю, когда прогнозы обещают благоприятные погодные условия, чтобы закончить покраску и «оживить» фонтан.
В этом году отдыхающих также будет радовать фонтан на центральном пляже озера Большие Стропы. Работы по установке уже завершились, еще какое-то время понадобится на настройку, чтобы струи высотой в 30 метров совсем скоро смогли со всей мощью взвиться над водной гладью. Эта конструкция уникальна тем , что она не только красива, но и улучшает аэрацию озера.
В течение ближайшего месяца возобновит работу и фонтан в пруду парка на Эспланаде. Ему была необходима замена двух насосов, поставка одного из которых немного задержалась из-за COVID ограничений. Но, как только все устройства будут получены, конструкция будет установлена и приведена в действие.
Daugavpils.lv
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