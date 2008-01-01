Общественная инициатива: переименовать университетский сквер

Новости Общество | 29 апреля 2021 | 22:03

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Ссылаясь на призыв общества «Клуб декларации 4 мая» увековечить государственно значимые даты и понятия в городской среде, Департамент городского планирования и строительства Даугавпилсской городской думы предлагает переименовать сквер возле Даугавпилсского университета в сквер Независимости.

Комиссия по градостроительству и окружающей среде на заседании 24 марта 2021 года рассмотрела призыв/заявление общества «Клуб декларации 4 мая» увековечить государственно значимые даты и понятия в каждом самоуправлении Латвии с инициативой найти наиболее подходящее место в своем городе, чтобы украсить его названием 4 мая или Независимости. Комиссия решила поддержать предложение о переименовании сквера возле Даугавпилсского университета в сквер Независимости, проведя опрос общественного мнения о переименовании сквера возле Даугавпилсского университета в сквер Независимости.

Площадь возле Даугавпилсского университета на улице Виенибас, 13 является исторически значимым эпицентром Третьей Атмоды (Пробуждения), свободы и борьбы за восстановление независимости Латвии. 18 ноября 1977 года Янис Расначс впервые поднял латвийский флаг именно над Даугавпилсским университетом. Специалисты Даугавпилсского краеведческого и художественного музея отмечают, что на площади возле Даугавпилсского университета происходило несколько исторически значимых событий во время Атмоды. 11 февраля 1989 года возле Даугавпилсского педагогического института прошел митинг, во время которого над Даугавпилсским университетом вновь был поднят латвийский флаг. 19 января 1991 года во время баррикад прошел митинг в поддержку правительства Латвийской Республики, а 22 августа 1991 года – митинг за принятие конституционного закона «О государственном статусе Латвийской Республики».

Принимая во внимание вышеупомянутое, Департамент городского планирования и строительства предлагает на опрос общественного мнения следующий вопрос – Поддерживаете ли вы переименование сквера возле Даугавпилсского университета в сквер 4 мая, сквер Независимости или не поддерживаете переименование?

Свои ответы жители Даугавпилса могут подать до 14 мая 2021 года в разделе Aptaujas (Опросы) мобильного приложения «Даугавпилс» или в разделе Balsojums (Голосование) на сайте Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv (внизу страницы).

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