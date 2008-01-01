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Новости Общество | 26 апреля 2021 | 22:27

У арт-центра Ротко появилась стена разрядки-подзарядки

Daugavpils.lv

Во дворе Даугавпилсского Арт-центра им. Марка Ротко возведена Стена разрядки-подзарядки – площадка для интерактивного художественного действа, принять участие в котором может любой желающий.

В наше полное неопределенности время, когда очные встречи вынужденно заменены экранами компьютеров и смартфонов, а посещение музеев и выставок остается лишь далекой мечтой, эмоции накаляются настолько, что мы невольно выкладываем их на тех немногих людях, с которыми все еще сталкиваемся в повседневной жизни.

Заботясь о душевном здоровье своих коллег и общественности в эпоху запрета на выставки, Центр Ротко подготовил инструмент для направленного и контролируемого проявления гнева – интерактивную стену разрядки-подзарядки. Этим художественным действом Центр Ротко отмечает свой восьмой день рождения и знаменует начало периода ожидания Латвийской биеннале керамики, которая намечена на приближающиеся лето.

У каждого дома, вероятно, найдутся треснувшие, ненужные, давно надоевшие или просто раздражающие чашки, тарелки и другие керамические изделия. Почему бы не взять эти утратившие ценности предметы, привычный символ семейных ссор, и не разбить их об стенку? Таким образом разрядив раздражение, мы можем зарядиться для новых начинаний, освободиться от лишнего и увести столь характерный человеку гнев в контролируемое, направленное русло.

Каждое новое свидетельство разрядки-подзарядки дополнит предыдущие, чтобы встретить предстоящую в июле Латвийскую биеннале керамики большой грудой керамических осколков во дворе центра Ротко. Любой желающий может дополнить инсталляцию своим актом разрядки-подзарядки вплоть до октября этого года. Просьба использовать только предметы из керамики или фарфора. Будьте осторожны, процесс разрядки-подзарядки генерирует керамические искры. Берегите себя и других.

Daugavpils.lv

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