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Новости Общество | 26 апреля 2021 | 22:21
Станьте донором крови и проверьте свой иммунитет к COVID-19
Вот уже больше года медучреждения работают в крайне сложных условиях пандемии. Тем не менее, ежедневно ведется тяжелая борьба не только с COVID-19, но и со многими другими серьезными заболеваниями и последствиями несчастных случаев, для лечения которых порой жизненно необходимо переливание крови и её компонентов. Иногда резервы иссякают, и тогда Государственный центр доноров крови и отделения заготовки крови обращаются к населению с просьбой о помощи. Именно такая просьба, прозвучавшая на прошлой неделе, актуальна до сих пор. Сдав кровь, вы можете не только помочь людям, попавшим в беду, но и выяснить, есть ли у вас на данный момент иммунитет к COVID-19.
В Отделении заготовки крови Даугавпилсской региональной больницы рассказывают, что особенно остро нехватка доноров ощущалась в прошлом году, в самом начале пандемии. Понемногу ситуацию удалось стабилизировать, объясняя, что запасы крови необходимы каждый день, а посещение мест забора крови абсолютно безопасно, и здесь донор совершенно не рискует заразиться COVID-19 или какой-то другой инфекцией. Тем не менее, у людей возникают все новые вопросы касательно актуальной ситуации. Один из самых распространенных: могу ли я жертвовать кровь, если переболел коронавирусом? Специалисты отмечают, что, если болезнь протекала в легкой норме и не оставила последствий, донором можно становиться уже спустя 14 дней после полного выздоровления. А после вакцинации в пункт сдачи крови можно отправляться уже спустя 2-4 недели после получения 2-й прививки(этот срок зависит от того, какая вакцина была использована: если векторная AstraZeneka – спустя 28 дней с момента получения 2-й прививки, если mRNS (Pfizer, Moderna) – спустя 14 дней после 2-й прививки). Аналогична ситуация и со многими другими вакцинами, например, против клещевого энцефалита. Разумеется, каждый случай индивидуально рассматривает врач-трансфузиолог.
Помимо консультации врача, помогающей наблюдать и контролировать состояние здоровья, перед каждой донацией проверяется уровень гемоглобина, а образцы сданной крови проверяются на ВИЧ, гепатиты С и В и сифилис. С началом пандемии сдали проверять наличие и уровень антител к COVID-19. Это помогает следить за тем, есть ли у переболевшего на данный момент иммунитет к инфекции, и своевременно реагировать, если уровень начинает падать. Нередко благодаря этому тесту антитела обнаруживаются и в крови у тех, кто даже не подозревает, что был инфицирован.
В Даугавпилсе доноров принимают с понедельника по четверг (8.00 – 10.00) в Отделении заготовки крови, расположенном в Центральной поликлинике (ул.Виестура, 5). О визите необходимо договориться заранее, позвонив по тел.65405323.
Подробная информация о том, можете ли вы стать донором, как нужно готовиться к процедуре и кому вы сможете помочь, пожертвовав кровь, доступна на домашней странице Государственного центра доноров крови www.vadc.lv.
Daugavpils.lv
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