Красный Крест: лечащие коронавирус медики получили подарки

Новости Общество | 26 апреля 2021 | 22:14

На протяжении месяца, в рамках акции «Подарим весеннюю радость и тепло», Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста собирало пожертвования и подарки для жильцов Центра поддержки семьи/приюта и групповых квартир (ул.Шаура, 26) и особенно сотрудникам Центра легочных заболеваний и туберкулёза Даугавпилсской региональной больницы, который многие месяцы стоит на передовой линии борьбы с Covid-19. Данная акция также была приурочена к 100-летию Даугавпилсского комитета ЛКК.

Жильцы на Шаура, 26 получили самые разные бытовые предметы, одежку и еду, тогда как для Центра легочных заболеваний ДРБ удалось собрать целый фургон свежих фруктов, кофе и полезных чаев, а также вкусные подарки от AS "Latvijas maiznieks". Воспитанники детских садов отправили свои добрые пожелания, а Латвийской красный крест вручил медикам благодарственную грамоту за их отверженный труд.

Латвийского Красного креста, коих насчитывается почти 1000 человек, так и просто небезразличные люди. Этими подарками Красный крест выражает свою благодарность врачам, которые уже долгое время не знают отдыха, и многие из которых сами переболели этим заразным недугом.

Акция почти подошла к концу, но Красный крест напоминает – пожертвования, как материальные, так и в виде денежных перечислений, а также разные виды помощи можно предлагать в любой день. Для этого можно обратиться в комитет Красного креста по телефону (65457357, 26364032, 27088270), э-почте lsk.daugavpils@redcross.lv, или через социальные сети. Актуальные события комитета также освещаются на официальной странице в Facebook.

Реквизиты (обязательно указывать "Пожертвование")

Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja,

reģ.Nr.40008002279,

AS SEB Banka, UNLALV2X, konts LV68UNLA0050007139312;

Daugavpils.lv