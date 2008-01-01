Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
2 мая
Международный день астрономии
Именины:
Сигмундс, Зигисмундс, Зигмундс / Георгий, Иван
Гороскоп на день
Овен
21 марта
- 20 апреля
Сегодня вам, возможно, будет трудно собраться с мыслями и еще труднее решиться на какие-либо активные действия. Не стоит стараться пересилить упрямый организм, он таких вещей не прощает.
Источник: ignio.com
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2082 ()
|GBP
|0.8686 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.7108 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 апреля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти. {3}
2. В Даугавпилсе утвердили экскиз памятной доски в честь автора «Лачплесиса»
3. В Даугавпилсе автостоянки для многодетных стали бесплатными
4. Ушли в мир иной... {2}
5. СГД предотвратила ввоз в Латвию 616 340 контрабандных сигарет
6. Дни искусств-2021 в Даугавпилсе – в ожидании снятия ограничений
7. В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов {1}
8. Итоги эксперимента с выбором covid-вакцин в Даугавпилсе: все дозы «расписаны» {6}
9. В Краславе поймали пьяного водителя без прав на краденой машине {1}
10. Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021 {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 26 апреля 2021 | 22:14
Красный Крест: лечащие коронавирус медики получили подарки
На протяжении месяца, в рамках акции «Подарим весеннюю радость и тепло», Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста собирало пожертвования и подарки для жильцов Центра поддержки семьи/приюта и групповых квартир (ул.Шаура, 26) и особенно сотрудникам Центра легочных заболеваний и туберкулёза Даугавпилсской региональной больницы, который многие месяцы стоит на передовой линии борьбы с Covid-19. Данная акция также была приурочена к 100-летию Даугавпилсского комитета ЛКК.
Жильцы на Шаура, 26 получили самые разные бытовые предметы, одежку и еду, тогда как для Центра легочных заболеваний ДРБ удалось собрать целый фургон свежих фруктов, кофе и полезных чаев, а также вкусные подарки от AS "Latvijas maiznieks". Воспитанники детских садов отправили свои добрые пожелания, а Латвийской красный крест вручил медикам благодарственную грамоту за их отверженный труд.
Латвийского Красного креста, коих насчитывается почти 1000 человек, так и просто небезразличные люди. Этими подарками Красный крест выражает свою благодарность врачам, которые уже долгое время не знают отдыха, и многие из которых сами переболели этим заразным недугом.
Акция почти подошла к концу, но Красный крест напоминает – пожертвования, как материальные, так и в виде денежных перечислений, а также разные виды помощи можно предлагать в любой день. Для этого можно обратиться в комитет Красного креста по телефону (65457357, 26364032, 27088270), э-почте lsk.daugavpils@redcross.lv, или через социальные сети. Актуальные события комитета также освещаются на официальной странице в Facebook.
Реквизиты (обязательно указывать "Пожертвование")
Latvijas Sarkanā Krusta Daugavpils pilsētas komiteja,
reģ.Nr.40008002279,
AS SEB Banka, UNLALV2X, konts LV68UNLA0050007139312;
Daugavpils.lv
Добавить комментарий