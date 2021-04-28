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Новости Происшествия | 28 апреля 2021 | 22:33

В Ливаны в пожаре погиб человек

Пресс-фото

27 апреля 2021 года в Ливаны в пожаре погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 3:56.

В г.Ливаны в трехэтажном жилом доме горели две квартиры, площадь возгорания – 56 кв.метров. В пожаре погиб один человек. В 7:38 пожар был ликвидирован. В квартирах не были установлены детекторы дыма. 

D-fakti.lv

Комментарии:

29 апреля 2021 00:22 - pravozashitnik

V svete novyh nauchnyh znaniy unichtozhenie vorobyev mao dze dunom ne kazhetsa dikostyu, segodnya perestrelka v biznes centre New Yorka

28 апреля 2021 23:46 - pravozashitnik

6 podrostkov razbililisy v dtp v novocherkaske 18.4.2021. Chtob vse deti aligarhov ubilisy! Mary Gu - kosichki

28 апреля 2021 23:02 - pravozashitnik

pavlov denis 40 let, timofeev anatoliy 49 let, oni umerli radi belyy kabriolet MT518, eto ty chyert burzhuy s dpilsa krovy pyeshy moyu, otvetishy..Mash - let s spend the night together

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