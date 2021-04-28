В Ливаны в пожаре погиб человек

Новости Происшествия | 28 апреля 2021 | 22:33

Пресс-фото Пресс-фото

27 апреля 2021 года в Ливаны в пожаре погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 3:56.

В г.Ливаны в трехэтажном жилом доме горели две квартиры, площадь возгорания – 56 кв.метров. В пожаре погиб один человек. В 7:38 пожар был ликвидирован. В квартирах не были установлены детекторы дыма.

D-fakti.lv