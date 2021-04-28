Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Ваша давнишняя надежда вдруг покажется совсем уж несбыточной, так как появятся новые, весьма неутешительные обстоятельства. Не стоит в отчаянии посыпать голову пеплом и искать виновных, возможно, что приспособится к ним будет не так уж и сложно.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 28 апреля 2021 | 22:33
В Ливаны в пожаре погиб человек
27 апреля 2021 года в Ливаны в пожаре погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.
Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 3:56.
В г.Ливаны в трехэтажном жилом доме горели две квартиры, площадь возгорания – 56 кв.метров. В пожаре погиб один человек. В 7:38 пожар был ликвидирован. В квартирах не были установлены детекторы дыма.
D-fakti.lv
Комментарии:
V svete novyh nauchnyh znaniy unichtozhenie vorobyev mao dze dunom ne kazhetsa dikostyu, segodnya perestrelka v biznes centre New Yorka
6 podrostkov razbililisy v dtp v novocherkaske 18.4.2021. Chtob vse deti aligarhov ubilisy! Mary Gu - kosichki
pavlov denis 40 let, timofeev anatoliy 49 let, oni umerli radi belyy kabriolet MT518, eto ty chyert burzhuy s dpilsa krovy pyeshy moyu, otvetishy..Mash - let s spend the night together
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