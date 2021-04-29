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Новости Происшествия | 28 апреля 2021 | 21:39

В Даугавпилсе у ранее судимого мужчины изъяли наркотики и боеприпасы

SIPA

На прошлой неделе полиция нашла у некоего ранее судимого мужчины в Даугавпилсе наркотические вещества, составные части огнестрельного оружия и боеприпасы, сообщает LETA.

В рамках расследования по уже начатому уголовному процессу, связанному с нелегальным оборотом наркотиков, полиция задержала на улице мужчину 1979 года рождения. В находящихся в его распоряжении нежилых помещениях был проведен обыск. Было найдено 360 г наркотических веществ (вероятнее всего, метамфетамина), несколько важных составных частей огнестрельного оружия о боеприпасы.

Мужчина ранее уже был судим за правонарушения, связанные с наркотиками. Теперь ему грозит от двух до восьми лет тюрьмы.

Также на прошлой неделе в Даугавпилсе во дворе многоквартирного дома был задержан мужчина 1992 года рождения. При обыске в его доме было найдено 400 г марихуаны, один грамм метамфетамина, 65 психотропных таблеток и наличные деньги. Ранее он был судим за преступления имущественного характера. Ему грозит от пяти до 15 лет.

Делфи

Комментарии:

29 апреля 2021 14:26 - pravozashitnik

Ja budu zayavlyaty v mezhdunarodnyy tribunal Gaagi na prezidenta Latvii i ministra vnutrenih del Latvii, pandemiya vyzvana s ih nazozhdeniem u vlasti. Do etogo ne bylo

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