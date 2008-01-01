Сотрудник ГПСС уволен за противозаконную подводную охоту

Новости Происшествия | 27 апреля 2021 | 21:22

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Сотрудник Государственной службы среды (ГСС) освобожден от занимаемой должности – за противозаконную подводную охоту в особо охраняемой природной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

ГСС сообщает, что должностное лицо осознанно нарушило правовые нормы, за соблюдением которых было обязано следить. В ведомстве считают, что такие действия несовместимы с исполнением должностных обязанностей и дальнейшей работой в ГСС. Кроме того, в ГСС считают, что это бросает тень на сотрудников ведомства, которые работают честно.

К конкретному лицу применено одно из наиболее суровых наказаний – освобождение от занимаемой должности за неподобающее исполнение обязанностей, что нанесло существенный вред интересам государства. По мнению ГСС, ситуация, когда должностное лицо осознанно допускает серьезное нарушение, недопустима. Как и ситуация, когда это же лицо в будущем будет заниматься организацией и планированием рейдов по контролю за рыбной ловлей или будет давать распоряжения, связанные с надзором за этой отраслью, другим инспекторам.

В ГСС отмечают, что, учитывая специфику занимаемой должности, должностное лицо отлично знало требования к ловле рыбы и осознанно пошло на нарушение.

По этому делу вступило в силу решение Даугавпилсского суда о применении наказания и обязанности компенсировать ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Вердикт обжалованию не подлежит.

LSM