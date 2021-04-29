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Новости Латвия | 28 апреля 2021 | 21:17

Майские выходные начнутся с солнца

D-fakti.lv

Начало длинных майских выходных будет солнечным, однако потом во многих регионах ожидаются дожди, свидетельствуют прогнозы.

Широкая зона осадков в Латвию придет в ночь на пятницу, когда во многих регионах пройдет дождь. В большинстве краев он будет затяжным, в центральной и восточной части страны будет лить весь день.

Суббота будет солнечной, осадков не ожидается, в воскресенье и понедельник вновь будет в основном облачно, возможны осадки.

Прогнозы по поводу осадков 4 мая противоречивы, однако по меньшей мере части Латвии надо считаться с кратковременным дождем.

Температура воздуха в выходные составит в основном +7... +12 градусов, там, где будет солнечно — до +15 во второй половине дня. Ночью — +1... +6 градусов, и только в ночь на субботу температура в некоторых регионах опустится до -1... -2.

Ветер в майские выходные будет в основном слабый, переменного направления. В понедельник подует более порывистый северный.

LSM

Комментарии:

29 апреля 2021 19:07 - pravozashitnik

Bolivar ne vyneset dvoih

29 апреля 2021 18:53 - pravozashitnik

Nu ja tebe -1 pripomnyu budeshy umolyaty pomochy dazhe ne vzglyanu

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