Майские выходные начнутся с солнца

Новости Латвия | 28 апреля 2021 | 21:17

D-fakti.lv D-fakti.lv

Начало длинных майских выходных будет солнечным, однако потом во многих регионах ожидаются дожди, свидетельствуют прогнозы.

Широкая зона осадков в Латвию придет в ночь на пятницу, когда во многих регионах пройдет дождь. В большинстве краев он будет затяжным, в центральной и восточной части страны будет лить весь день.

Суббота будет солнечной, осадков не ожидается, в воскресенье и понедельник вновь будет в основном облачно, возможны осадки.

Прогнозы по поводу осадков 4 мая противоречивы, однако по меньшей мере части Латвии надо считаться с кратковременным дождем.

Температура воздуха в выходные составит в основном +7... +12 градусов, там, где будет солнечно — до +15 во второй половине дня. Ночью — +1... +6 градусов, и только в ночь на субботу температура в некоторых регионах опустится до -1... -2.

Ветер в майские выходные будет в основном слабый, переменного направления. В понедельник подует более порывистый северный.

LSM