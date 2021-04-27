Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

2 мая

Международный день астрономии

Именины:
Сигмундс, Зигисмундс, Зигмундс / Георгий, Иван

Гороскоп на день

Козерог
22 декабря
- 20 января

Сегодняшний день хорош для преподнесения подарков. Они будут приняты с восторгом, в чем бы они ни заключались.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
11 .. 13 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с
понедельник
Ночь
4 .. 6 C
Утро
4 .. 6 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Новости Общество | 27 апреля 2021 | 12:18

35 лет спустя: в молебне вспомнили жертв Чернобыльской АЭС

ЦБК

В понедельник, 26 апреля 2021 года, в Даугавпилсском храме-часовне Александра Невского по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялся молебен по жертвам техногенной катастрофы, который отслужил настоятель отец Александр (Юкимович). Поминальное мероприятие прошло при соблюдении всех пандемийных требований и ограничений.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. В основном это были территории современных Украины, Беларуси и России. По данным Всемирной организации здравоохранения, после аварии высокой дозе радиации подверглись около 600 тыс. человек, проживающих в радиусе 30 км. Это были местные жители и сотрудники АЭС, а также участники работ по ликвидации и очистке.

Поминальные богослужения с участием представителей белорусской, русской, украинской диаспор и «чернобыльцев» стали традиционными: ежегодно в конце апреля в храмах Даугавпилса по инициативе Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) проходит молебен по жертвам Чернобыльской АЭС. В этот раз снова в нем совместно с Центрами белорусской, русской и украинской культуры приняли участие представители Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, Генконсульства России в Даугавпилсе и ветеранских общественных организаций. В молитве все почтили память и отдали дань уважения всем пострадавшим в Чернобыльской аварии.

Прошло 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в современной истории человечества. Ее последствия будут еще долго напоминать о себе. Человеку дан знак задуматься о своем вмешательстве в окружающую среду, своем превосходстве над природой. Потомки обязаны сохранить в своих сердцах память о той скорбной дате, чтобы больше не допустить трагических ошибок. Об этом говорил в проповеди отец Александр.
 

Центр белорусской культуры

Комментарии:

28 апреля 2021 03:26 - pravozashitnik

V zaklyuchenii o smerti Michael Jackson zapisano, ubiystvo

28 апреля 2021 02:46 - pravozashitnik

Fokusniki bratya Safronovy, Russia, show bitva ekstrasensov

28 апреля 2021 02:33 - pravozashitnik

Kiotskiy protokol, greta tunberg

28 апреля 2021 02:30 - pravozashitnik

Zakon CAATSA, 2017, iz za smerti Sergeya Magnitskogo, 2013

28 апреля 2021 02:20 - pravozashitnik

Arcanum, eto second hand. Perplexer - acid folk

28 апреля 2021 01:57 - pravozashitnik

Precendent. 2006. Mevakurium hlorid. Vickie Jackson. Pozhizneno osuzhdena v USA

27 апреля 2021 21:17 - pravozashitnik

Voinskaya chasty gde sluzhil moy brat byla dislocirovana tam za mesyac do apokalipsisa, trudilsya dispetcherom na zeleznodorozhnom vokzale, mne v schkole internate vydali tabletki yoda s istekshim srokom hraneniya, papa rulil teplovoz, Mia Khalifa spala besplatno s parnyam, nenavizhu vas vseh!

Добавить комментарий {7}

 