35 лет спустя: в молебне вспомнили жертв Чернобыльской АЭС

Новости Общество | 27 апреля 2021 | 12:18

ЦБК ЦБК

В понедельник, 26 апреля 2021 года, в Даугавпилсском храме-часовне Александра Невского по случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции состоялся молебен по жертвам техногенной катастрофы, который отслужил настоятель отец Александр (Юкимович). Поминальное мероприятие прошло при соблюдении всех пандемийных требований и ограничений.

В результате взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тысяч квадратных километров. В основном это были территории современных Украины, Беларуси и России. По данным Всемирной организации здравоохранения, после аварии высокой дозе радиации подверглись около 600 тыс. человек, проживающих в радиусе 30 км. Это были местные жители и сотрудники АЭС, а также участники работ по ликвидации и очистке.

Поминальные богослужения с участием представителей белорусской, русской, украинской диаспор и «чернобыльцев» стали традиционными: ежегодно в конце апреля в храмах Даугавпилса по инициативе Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК) проходит молебен по жертвам Чернобыльской АЭС. В этот раз снова в нем совместно с Центрами белорусской, русской и украинской культуры приняли участие представители Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе, Генконсульства России в Даугавпилсе и ветеранских общественных организаций. В молитве все почтили память и отдали дань уважения всем пострадавшим в Чернобыльской аварии.

Прошло 35 лет со дня крупнейшей техногенной катастрофы в современной истории человечества. Ее последствия будут еще долго напоминать о себе. Человеку дан знак задуматься о своем вмешательстве в окружающую среду, своем превосходстве над природой. Потомки обязаны сохранить в своих сердцах память о той скорбной дате, чтобы больше не допустить трагических ошибок. Об этом говорил в проповеди отец Александр.



Центр белорусской культуры