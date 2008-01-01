Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 27 апреля 2021 | 09:58

На 26 апреля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- автомеханик;

- агроном;

- администратор домашней страницы;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- ассистент руководителя проекта;

- бармены;

- бетонщики;

- брусчатники;

- бухгалтера;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- врачи;

- водитель автогрейдера;

- водитель автомобиля;

- водитель погрузчика;

- водитель такси;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- дамский парикмахер;

- дизайнер продуктов;

- дорожные рабочие;

- дояры;

- заведующий складом;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инкассатор;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженеры-электрики;

- инженеры на производстве;

- инженеры по подготовке производства;

- инженер по проектированию;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- конструкторы;

- конструктор механики;

- консультант по продажам;

- контролеры швейного производства;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопед;

- массажист;

- мастер;

- мебельщик;

- медсестры;

- методист образования;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- монтажники труб;

- монтажники электроники;

- монтер слаботочных систем;

- монтеры композитных материалов;

- мойщик;

- мужской парикмахер;

- обработчик рыбы;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор бурения;

- оператор дорожного катка;

- операторы ленточной пилы;

- оператор оборудования термической обработки;

- операторы пилорамы;

- операторы по обслуживанию клиентов;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы производства пищевых продуктов;

- операторы по приему заказов;

- оператор производственного оборудования;

- операторы call-центра;

- операторы по выпечке хлеба;

- официанты;

- отделочники;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощники кондитера;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- программист;

- помощник мастера;

- портной;

- почтальон;

- продавцы;

- психолог-юрист;

- работник на ферме;

- работник на кухне;

- работники склада;

- работники в лесу;

- работники охраны;

- работники по уходу;

- разнорабочие;

- руководители логистики;

- руководитель производства;

- руководитель смены на производстве;

- руководитель социального приюта;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители проекта;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретари делопроизводства;

- семейный врач;

- слесарь;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- социальные работники;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист по рекламе;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по закупкам;

- строители;

- строительные рабочие;

- таксатор;

- техник компьютерных систем;

- токарь;

- пильщик;

- телятники;

- техники инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи;

- технологи продуктов питания;

- торговый агент;

- торговый представитель;

- упаковщики;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учителя дошкольного образования;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- учителя начального образования;

- фрезеровщик;

- члены совета;

- швеи;

- экспедитор;

- электрики;

- электромонтеры;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls

Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.

D-fakti.lv