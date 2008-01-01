Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

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Новости Латвия | 25 апреля 2021 | 20:21

В надежде на тепло в мае

D-fakti.lv

В конце апреля резкие изменения в погоде не прогнозируются. По ночам часто будет мороз, днем - до +8 градусов. Однако ближе к праздникам может стать на несколько градусов теплее, сообщает Meteolapa.lv.

В начале недели небо в основном будет пасмурным, во многих местах – осадки в виде дождя или мокрого снега, сильный ветер.

В среду воздействие антициклона временно усилится, переменная облачность, местами кратковременные осадки, в основном дождь.

В четверг, во второй половине дня, небольшие циклоны принесут более теплый воздух.

В зависимости от размещения антициклона, с пятницы и по выходные, возможны и обильные осадки, и солнечная погода.
 

D-fakti.lv

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