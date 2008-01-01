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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Новости Общество | 24 апреля 2021 | 19:40
В Даугавпилсе утвердили экскиз памятной доски в честь автора «Лачплесиса»
Департамент городского планирования и строительства Даугавпилсской думы утвердил эскиз мемориальной доски, посвященной поэту, публицисту, создателю эпоса «Лачплесис» Андрею Пумпурсу (1841 – 1902). Последние семь лет жизни Пумпурс провел в Даугавпилсе.
Доску из черного габбро-диабаза с портретом литератора и сопроводительным текстом планируют разместить на Новом Строении, по адресу – улица А. Пумпура, 99, рассказали Rus.Lsm.lv в самоуправлении. Именно в этом здании находилось правление Двинской интендантуры, где служил Пумпурс.
А. Пумпурс, офицер российской императорской армии, в 1895 году с семьей поселился в Двинске (Даугавпилсе) и приступил к работате в военной интендантуре. Он активно участвовал в общественной жизни латышей, был одним из инициаторов создания Латышского общества. Весной 1902 года Пумпурс уехал лечиться в Кемери, летом из-за обострения болезни был переведен в Рижскую городскую больницу, где и скончался. Похоронен в Риге.
В Даугавпилсе в честь Пумпурса названы улица и сквер в центре города, где в 1966 году установлен бюст поэта, автор которого — скульптор И. Круминя.
В этом году исполняется 180 лет со дня рождения Андрея Пумпурса.
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