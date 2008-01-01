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Новости Культура | 25 апреля 2021 | 21:19

Дни искусств-2021 в Даугавпилсе – в ожидании снятия ограничений

В апреле и мае в Даугавпилсе проходят ежегодные Дни искусств. Это добрая традиция, которая в этом году празднует свой 50-летний юбилей, к сожалению, обусловлена пандемией коронавируса, поэтому многие выставки и события проходят в измененном формате – экспозиции размещены в витринах, на отдельных уличных стендах, или в интернете. Однако, если ограничения будут сняты, то музеи и выставочные залы с радостью примут посетителей.

Дни искусств стартовали музыкально-художественным перформансом в витрине Дома единства - на перекрёстке улиц Гимназияс и Саулес можно было услышать задорную музыку в исполнении профессионального духового оркестра «Даугава» и талантливых аккордеонистов, а художницы Неллия Дзалба и Вера Семенова создавали весеннюю творческую инсталляцию.

«Выставки за стеклом» также можно посмотреть в новом корпусе ЦКПО Даугавпилсской средней школы дизайна и искусств ”Saules skola' («Тайные коды», дизайн одежды, текстиль), Центре гончарного искусства на ул. 18 новембра, 8 (юбилейная выставка „10X4”), на стендах и витринах Дома Единства. В цифровом формате можно осмотреть работы преподавателей и учеников Даугавпилсского университета, а также выставки Русского и Польского центров культуры.

Для любителей творчества предлагаются и разные конкурсы. Например, фото-акция «Поймай цвет», в рамках которой любой желающий может попробовать себя в роли охотника за фиолетовым и розовым цветом. Фотографии с акцентом на эти краски можно присылать на э-почту Управления культуры kultura@daugavpils.lv. Авторов лучших снимков ожидают сюрпризы.

Даугавпилсский краеведческий и художественный музей, арт-центр им. Марка Ротко и другие выставочные пространства подготовили новые экспозиции и надеются порадовать своих гостей уже в ближайшее время, если на уровне государства будет принято решение о смягчении условий по борьбе с распространением Covid-19. Краеведческий и художественный музей также надеется создать отдельную зону творчества в своем внутреннем дворике, где и дети и взрослые смогут расширить свои познания в искусстве и создать общую картину.

Официально Дни искусств в Даугавпилсе продляться до 14 мая, поэтому очное помещение многих мест остается весьма вероятным. 

Daugavpils.lv

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