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Новости Общество | 22 апреля 2021 | 19:16
В Даугавпилсе автостоянки для многодетных стали бесплатными
22 апреля 2021 года на внеочередном заседании городской думы депутаты приняли решение внести поправки в обязывающие правила городской думы «Об обхозяйствовании и использовании платных автостоянок в Даугавпилсском городском самоуправлении».
Поправки предусматривают, что многодетные семьи, если один из членов семьи задекларировал место жительства на административной территории Даугавпилса, имеют право бесплатно использовать платные автостоянки в городе.
Многодетной семье необходимо подать управляющему автостоянкой заявление, копию свидетельства о регистрации транспортного средства и копию удостоверения Латвийской почетной семьи. Управляющий автостоянкой выдаст семье одно разрешение, которое позволит многодетной семье бесплатно использовать платные автостоянки на территории города.
Поправки к обязывающим правилам «Об обхозяйствовании и использовании платных автостоянок в Даугавпилсском городском самоуправлении» вступят в силу после согласования с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития.
Daugavpils.lv
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