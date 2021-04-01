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Новости Общество | 21 апреля 2021 | 16:54

Ушли в мир иной...

С 14 по 20 апреля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти.

В мир иной ушли:
Алексеев Василий (13.03.1946 - 17.04.2021)
Авсюкевич Владимир (15.02.1946 - 13.04.2021)
Бейнарович София (20.05.1940 - 14.04.2021)
Беломестных Анастасия (20.01.1948 - 14.04.2021)
Федорова Надежда (27.09.1943 - 18.04.2021)
Гиле Татьяна (06.02.1953 - 17.04.2021)
Грунтов Николай (15.04.1939 - 19.04.2021)
Иванов Ермий (13.06.1933 - 14.04.2021)
Иванов Максим (25.01.1984 - 18.04.2021)
Калачова Тамара (12.03.1950 - 13.04.2021)
Кармазюк Сергей (13.07.1968 - 18.04.2021)
Кевреле Лилия (17.05.1940 - 14.04.2021)
Кирилова Аусма (14.06.1951 - 18.04.2021)
Королева Елена (21.06.1951 - 20.04.2021)
Коваленко Виктор (15.02.1946 - 15.04.2021)
Лобачов Георгий (21.04.1952 - 13.04.2021)
Рыжий Иван (28.04.1972 - 15.04.2021)
Скусис Язепс (12.07.1934 - 16.04.2021)
Смаргун Олег (15.01.1942 - 19.04.2021)
Смилгина Вера (17.09.1939 - 14.04.2021)
Суканс Эмилс (14.04.2021 - 14.04.2021)
Тукане Валентина (27.03.1969 - 13.04.2021)
Вайнагс Янис (11.09.1931 - 17.04.2021)
Волкова Наталья (12.12.1965 - 17.04.2021)
Заневский Марион (14.02.1945 - 14.04.2021).
 

D-fakti.lv

Комментарии:

27 апреля 2021 19:19 - pravozashitnik

Maksim, Ivan. Vy tut so mnoy v afroamerikanca pink floyda igraty ne budete. Uvolyte vseh vrachey negrazhdan, ya za 30 let ne byl na osmotre ni razu, deneg hotyat! Budyte kak deti, novyy zavet

25 апреля 2021 16:43 - pravozashitnik

Emils,. Da nadoeli eti maniaki, chto ya ne mogu zasluhaty, Saya Scarlet - audioneko remix

25 апреля 2021 16:39 - pravozashitnik

Inna torguet na rynke gimenes, zhila v 40 kv. Znaet kto udushlivye zapahi vonyaer, potomu i syehala. Eto ty kadet Olegs Gushins, nasha gazeta

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