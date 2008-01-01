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Новости Происшествия | 23 апреля 2021 | 16:21

СГД предотвратила ввоз в Латвию 616 340 контрабандных сигарет

VID

Сотрудники Службы государственных доходов (СГД) предотвратили ввоз в Латвию 616 340 контрабандных сигарет (30 817 пачек). Контрабандные акцизные товары были спрятаны в вагонах со щепой, конструкциях автомобиля и багаже пассажира самолета, сообщает пресс-служба СГД.

По данным СГД, 22 апреля 2021 года в Даугавпилсе при проверке поезда, прибывшего из Беларуси, в трех вагонах под щепой обнаружили 581 160 сигарет NZ Gold с акцизными белорусскими марками.

В тот же день, 22 апреля, в аэропорту "Рига" в ручных сумках багажа пассажира, прилетевшего из Минска, были найдены незадекларированные сигареты "Минск" и Kent — 1135 пачек.

В свою очередь, 21 апреля в Вентспилсском порту при проверке фуры таможенники обнаружили в тайниках 12 480 сигарет Molboro Gold.

По всем фактам начаты следственные процессы.
 

D-fakti.lv

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