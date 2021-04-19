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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Новости Общество | 19 апреля 2021 | 17:18
Вакансии Даугавпилсского агентства занятости
На 19 апреля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.
Вакансии:
- автослесари;
- автоэлектрик;
- автомеханик;
- агроном;
- администратор домашней страницы;
- администраторы информационных технологий;
- администратор офиса;
- администраторы отеля;
- арт-терапевты;
- архитектор;
- ассистент руководителя проекта;
- бармены;
- бетонщики;
- брусчатники;
- бухгалтер;
- водители грузовых автомобилей;
- водитель трактора;
- врачи;
- водитель автогрейдера;
- водители автомобиля;
- водитель фургона;
- водитель санитарного автомобиля;
- водители тракторной техники;
- водители экскаватора;
- гальванщик;
- главный бухгалтер;
- грузчик;
- дамский парикмахер;
- делопроизводитель;
- дизайнер продуктов;
- дояры;
- заведующий складом;
- завхоз;
- закройщики;
- зубные техники;
- изготовители мясных продуктов;
- инкассатор;
- инспектор полиции самоуправления;
- инженеры-электрики;
- инженер на производстве;
- инженер по проектированию;
- каменщики;
- комплектовщики;
- кондитеры;
- конструктор;
- конструктор механики;
- контролер швейного производства;
- консультант по продажам;
- контролеры швейного производства;
- коптильщик мяса;
- кровельщики;
- логопед;
- массажист;
- мебельщики;
- медсестра;
- механик в цех;
- механик в швейный цех;
- механики электромеханического оборудования;
- мойщик автомобилей;
- монтер слаботочных систем;
- монтеры композитных материалов;
- мужской парикмахер;
- обработчик рыбы;
- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;
- оператор бурения;
- операторы ленточной пилы;
- оператор оборудования термической обработки;
- операторы пилорамы;
- операторы по обслуживанию клиентов;
- операторы справочной службы (работа в Риге);
- оператор станков металлообработки;
- операторы производства пищевых продуктов;
- операторы по приему заказов;
- оператор производственного оборудования;
- отделочники;
- пастух;
- пильщики леса;
- плиточники;
- плотники;
- повара;
- помощники кондитера;
- продавцы-консультанты;
- продавцы розничной торговли;
- программист;
- помощник бухгалтера;
- помощник мастера;
- портной;
- почтальон;
- продавцы;
- психолог;
- психолог-юрист;
- работник на ферме;
- работник на кухне;
- работник склада;
- работники в лесу;
- работник охраны;
- разнорабочие;
- руководители логистики;
- руководитель производства;
- руководитель смены на производстве;
- рубщики мяса (обвальщики);
- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);
- руководители проекта;
- руководители строительных работ;
- сантехники;
- сварщики;
- секретари делопроизводства;
- семейный врач;
- слесарь;
- слесарь металлоконструкций;
- слесари подвижного состава;
- слесарь-ремонтник;
- сметчик механических работ;
- социальный работник;
- специалисты по обслуживанию клиентов;
- специалист по продажам;
- специалист по логистике;
- специалист по моделированию и конструированию одежды;
- специалист по рекламе;
- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);
- специалисты по закупкам;
- строители;
- строительные рабочие;
- строители-электрики;
- таксатор;
- техник компьютерных систем;
- токарь;
- торговые представители;
- операторы call-центра;
- операторы по выпечке хлеба;
- официанты;
- поставщик товаров;
- пильщик;
- перемотчик;
- работники по уходу;
- руководитель строительных проектов;
- телятник;
- техники инженерных коммуникаций;
- техник качества;
- технический директор;
- технологи;
- технолог швейного производства;
- технологи продуктов питания;
- торговый агент;
- торговый представитель;
- учитель английского языка;
- учитель дизайна и домоводства;
- учитель дошкольного образования;
- учитель информатики;
- учитель-логопед;
- учителя начального образования;
- фрезеровщик;
- швеи;
- экспедитор;
- электрики;
- электромонтеры;
- электрослесари;
- эрготерапевты.
Информация о вакансиях:
- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858
- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls
Для работодателей:
• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617
Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.
Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.
D-fakti.lv
Комментарии:
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