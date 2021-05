Итоги эксперимента с выбором covid-вакцин в Даугавпилсе: все дозы «расписаны»

Новости Общество | 15 апреля 2021 | 14:54

17 апреля 2021 16:21 - pravozashitnik V registre lekarstv Latvii vakcina esty?

15 апреля 2021 22:24 - Skolnieciņš no svētbirzs Год белого, металлического Быка начался довольно сложно и затруднительно. Начало 2021. года является довольно грустным. К сожалению, пандемия коронавируса продолжается. Хотя чрезвычайную ситуацию на территории Латвийской Республики уже отменили, но коронавирус некуда не делся, поэтому будем соблюдать все меры эпидемиологической безопасности. Чрезвычайную ситуацию в Латвии отменили 7. апреля 2021. года (источник информации: mfa.gov.lv/ru/konsulskaya-informaciya/ob-ob-yavlenii-chrezvychajnoj-situatsii-v-latvii). Коронавирус (Covid-19) по-прежнему является серьёзной угрозой нашему обществу. Для того чтобы преодолеть этот кризис, будем вакцинироваться от SARS-CoV-2 вируса. Спасем себя и свою страну! Спасем свою родину - Латвию! Используем этот шанс, который дали нам Латвийские Боги, ради спасения нашего родного государства! На вакцинацию можно записаться на сайте госуслуг manavakcina.lv либо позвонив на безоплатный номер телефона 8989. Да благословят нас Латвийские Боги! Да защитят нас Латвийские Боги от зла! С уважением, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #vakcinācija #imunitāte #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētbirzs

15 апреля 2021 22:23 - Skolnieciņš no svētbirzs Kovid-19 (covid-19) krīze ir nogurdinājusi ļaužu prātus. Mūsu sabiedrība ir nogurusi no ilgstošās kovid-19 (covid-19) krīzes. Daži no mums ir zaudējuši ticību mūsu valdībai. Daži no mums ir nikni gan uz sevi, gan uz valdību, gan uz apkārtējo sabiedrību. Par spīti iekšējiem pārdzīvojumiem, saglabāsim mieru. Neviens no mums nav ideāls, taču mēs savā ikdienā cenšamies sasniegt savu ideālu. Šad tad gadās pieļaut kļūdas. Mēs visi esam cilvēki, kļūdīties ir cilvēcīgi. Tāpēc savāksim visu savu drosmi dūrē un piedosim mūsu valdībai tās kļūdas, nepilnības un neveiksmes. Piedosim visiem 13. Saeimas deputātiem! Piedosim 13. Saeimas Prezidijam: Inārai Mūrniecei, Marijai Golubevai, Andrejam Klementjevam, Dagmārai Beitnerei-Le Gallai, Inesei Lībiņai-Egnerei! Piedosim Ministru kabinetam: Arturam Krišjāņim Kariņam, Artim Pabrikam, Jānim Bordānam, Edgaram Rinkēvičam, Jānim Vitenbergam, Jānim Reinam, Sandim Ģirģenam, Ilgai Šuplinskai, Naurim Puntulim, Ramonai Petravičai, Tālim Linkaitam, Danielam Pavļutam, Kasparam Gerhardam, Artūram Tomam Plešam! Piedosim Valsts prezidentam Egilam Levitam! Piedosim Valsts prezidenta kancelejas vadībai: Andrim Teikmanim, Irēnai Kucinai un Lailai Jurcēnai! Piedosim Valsts prezidenta padomniekiem: Solveigai Silkalņai, Jānim Plepam, Jānim Kažociņam, Aivai Rozenbergai, Alisei Pīkai, Ievai Ilvesai, Sarmītei Ēlertei, Rolandam Lappuķem, Ievai Siliņai, Jurģim Klotiņam! Piedošana padarīs mūsu dzīvi vieglāku, tā atvērs mūsu sirdis sentēvu Dieviem. Ticēsim labajam, ticēsim Latvju Dieviem! Dzīvosim ar cerību un mīlestību sirdīs. Būsim iecietīgi un saprotoši pret līdzcilvēkiem. Uzvilksim kaklā pērkonkrustu. Iedegsim tumši zilu svecīti skaistā, māla svečturītī uz galda. Lūgsim visvareno Pērkonu – Debesu Tēvu, lai Pērkons pasargā mūsu valsti no naidniekiem! Lūgsim Pērkoņtēvu – mūsu sentēvu Dievu – ar visu savu sirdi un dvēseli! Aizlūgsim Pērkonu par mūsu valdību! Lai Pērkons mūs svētī! Lai godāts, visvarenais Pērkons – Debesu Tēvs, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr lai ir! Ar lepnumu pret Tēvzemi, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. P.S. Drošu un uzticamu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas norisi Latvijas Republikā var atrast šeit: covid19.gov.lv. Oficiālu informāciju par Kovid-19 (Covid-19) pandēmijas dēļ valstī noteiktajiem drošības pasākumiem un atsevišķiem ierobežojumiem var atrast šeit: mk.gov.lv/lv/covid-19. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #valdība #MinistruKabinets #13.Saeima #ValstsPrezidents #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētbirzs

15 апреля 2021 22:23 - Skolnieciņš no svētbirzs 2021. gads ir iesācies smagnēji. Daudziem šis gads ir smagu izvēļu laiks. Lai arī kovid-19 (covid-19) krīze iet uz beigām, tomēr koronavīruss nekur nav zudis. SARS-CoV-2 vīruss joprojām apdraud mūsu sabiedrības drošību. Tikai no mums pašiem ir atkarīgs kā mūsu valsts un tauta pārvarēs kovid-19 (covid-19) krīzi. Tikai no mūsu pašu rīcības šajā krīzes situācijā ir atkarīga mūsu tautas un valsts labklājība. Tagad uz mūsu pleciem gulstas smaga atbildības nasta par mūsu tautas un valsts nākotni. Pašlaik katra apzinīga pilsoņa pienākums ir vakcinēties pret kovid-19 (covid-19) vīrusu, lai mūsu sabiedrība varētu sasniegt pūļa imunitāti. Laicīga vakcinācija pret SARS-CoV-2 vīrusu glābs manus tautiešus un Tēvzemi no izputēšanas. Vakcīna mums nodrošinās laimīgu nākotni. Būsim Latvijas patrioti ne tikai vārdos, bet arī darbos. Apliecināsim savu mīlestību pret sentēvu zemi vakcinējoties. Mums šī sērga ir jāpārvar! Mums šī sērga ir jāuzvar! Lūgsim Latvju Dievus, lai vakcinācija mūs mīļajā un labajā Latvijā notiktu veiksmīgi! Lūgsim Latvju Dievus, lai kovid-19 (covid-19) sērga pazustu no mūsu sentēvu zemītes robežām! Lai Latvju Dievi mūs svētī! Lai Latvju Dievi mūs pasargā no ļauna! Veselību un drošību mums visiem vēlot, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #vakcinācija #imunitāte #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētbirzs

15 апреля 2021 22:22 - Skolnieciņš no svētbirzs Kovid-19 (covid-19) vīruss ir paņēmis ķīlniekos visu pasauli. Arī Latvija nav izņēmums. Cilvēce atrodas jaunu un nebijušu izaicinājumu priekšā. Negantais SARS-CoV-2 vīruss ir pārņēmis visu zemeslodi. Latvijas Republikā šī sērga ienāca 2020. gada 13. martā. Šī sērga bija pēkšņa un nelūgta kā salna Jāņu dienas priekšvakarā. Šis jaunais koronavīrusa paveids pārsteidza gan mūsu valdību, gan mūsu sabiedrību nesagatavotu. Neviens šo nelaimi nebija gaidījis. Daudziem, uzzinot par kovid-19 (covid-19) ekspansiju, sākās panika. Latvijas Republikas valdībai diezgan lielā steigā nācās pieņemt smagus, sāpīgus un sarežģītus lēmumus. Ministru kabinetam (premjerministra Artura Krišjāņa Kariņa vadībā) un 13. Saeimai (Saeimas Prezidija - Ināras Mūrnieces, Marijas Golubevas, Andreja Klementjeva, Dagmāras Beitneres-Le Gallas, Ineses Lībiņas-Egneres – vadībā), darbojoties krīzes apstākļos, nācās lemt par sabiedrības drošības un veselības aizsardzību. Dažiem no mums valdības lēmumi var šķist muļķīgi un neloģiski. Dažiem no mums valdības lēmumi var šķist absurdi, tomēr mums ir jāatceras, ka mūsu valdība darbojas visu Latvijas Republikas iedzīvotāju interesēs. Gan 13. Saeimas deputāti, gan Ministru kabinets (Artura Krišjāņa Kariņa, Arta Pabrika, Jāņa Bordāna, Edgara Rinkēviča, Jāņa Vitenberga, Jāņa Reina, Sanda Ģirģena, Ilgas Šuplinskas, Naura Puntuļa, Ramonas Petravičas, Tāļa Linkaita, Daniela Pavļuta, Kaspara Gerharda, Artūra Toma Pleša sastāvā) rūpējas par mūsu drošību, veselību un labklājību. Valdība cenšas izdarīt visu iespējamo, kas vien ir tās spēkos, lai izglābtu Latvijas valsti un latviešu tautu no kovid-19 (covid-19) dzelžainajām skavām. Par nelaimi, daudzi mani tautieši ir zaudējuši ticību mūsu valdībai. Taču bez ticības mūsu valsts un tauta ir vāja. Stiprināsim Latvijas valstiskumu caur ticību sentēvu Dieviem. Spēcināsim mūsu valdību caur lūgšanām Latvju Dieviem. Aizlūgsim Latvju Dievus par mūsu tautu šajā pandēmijas laikā. Lūgsim Latvju Dievu svētību gan sev, gan savai valstij. Lai Latvju Dievi mūs svētī! Mīlestību un iecietību mums visiem vēlot, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls] ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-) Skolnieciņš® ™Skolnieciņš Latvju Dievi mūžam viedi. #kovid-19 #covid-19 #koronavīruss #kroņvīruss # SARS-CoV-2 #valdība #MinistruKabinets #13.Saeima #drošība #patriotisms #Tēvzeme #Latvija #LatvjuDievi #Pērkons #Laima #Māra #VeļuMāte #DabasMāte #LatvjuDievuSvētība #pacietība #veselība #drosme #Skolnieciņš #svētbirzs