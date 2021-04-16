В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов

Новости Латвия | 15 апреля 2021 | 14:23

D-fakti.lv D-fakti.lv

В конце недели в Латвию придет тепло, свидетельствуют прогнозы.

До пятницы время от времени будет облачно, в Латгалии возможен небольшой дождь. Температура во второй половине дня составит +7... +12 градусов, в пятницу — до +13... +15 градусов. Ночами будет холодать до 0... +5 градусов, местами — там, где ночи будут ясными — до -1... -2 градусов.

Выходные будут в основном солнечными, станет теплее. Ночами ожидается +3... +9 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +14... +19 градусов, местами на побережье будет прохладнее.

В начале следующей недели также будет солнечно и тепло. Температура, вероятно, впервые за эту весну достигнет отметки в +20 градусов.

LSM