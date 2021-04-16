Большая политика

Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}

В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5

В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...

2 мая

Международный день астрономии

Именины:
Сигмундс, Зигисмундс, Зигмундс / Георгий, Иван

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Если вы сегодня не получите желаемого, то винить в этом придется исключительно себя самого. Иных препятствий быть не должно.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

воскресенье
День
11 .. 13 C
Вечер
9 .. 11 C
Ветер
3 .. 5 м/с
понедельник
Ночь
4 .. 6 C
Утро
4 .. 6 C
Ветер
6 .. 8 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Какие темы вы обсуждаете с близкими?

 

 

 

Новости Латвия | 15 апреля 2021 | 14:23

В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов

D-fakti.lv

В конце недели в Латвию придет тепло, свидетельствуют прогнозы.

До пятницы время от времени будет облачно, в Латгалии возможен небольшой дождь. Температура во второй половине дня составит +7... +12 градусов, в пятницу — до +13... +15 градусов. Ночами будет холодать до 0... +5 градусов, местами — там, где ночи будут ясными — до -1... -2 градусов.

Выходные будут в основном солнечными, станет теплее. Ночами ожидается +3... +9 градусов, во второй половине дня воздух прогреется до +14... +19 градусов, местами на побережье будет прохладнее.

В начале следующей недели также будет солнечно и тепло. Температура, вероятно, впервые за эту весну достигнет отметки в +20 градусов.

LSM

Комментарии:

16 апреля 2021 03:45 - chuvak

V svoyem intervyu sm segodnya, riga ministr vnutrenih del janis adamsons raskazal chto na dalynem vostoke ruskiy trudyashiysa mozhet vzyaty v dolg tysachi rubley u neznakomca i vernuty v lyubuyu chasty strany sovetov, v Latvii... elkor, tehnoland. Palanka - amerika kids covering rammstein

Добавить комментарий {1}

 