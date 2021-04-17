В Даугавпилсе 4 мая пройдет военный парад

Новости Общество | 14 апреля 2021 | 14:21

Пресс-фото Пресс-фото

Парад Национальных вооруженных сил (НВС), который планировался в Даугавпилсе 4 мая прошлого года и был отменен из-за Covid-19, состоится в этом году, рассказал на пресс-конференции заместитель председателя самоуправления Янис Дукшинский.

«Это мероприятие республиканского значения. Сейчас Министерство обороны, Земессардзе и наши различные службы работают над программой. Предполагается, что по улицам проедут военные машины, в небе мы увидим самолеты НВС. Может быть, на площади Виенибас будет небольшой концерт. На парад приедут министр обороны Артис Пабрикс, другие высокопоставленные военные чиновники; обсуждается присутствие президента Эгилса Левитса. В честь Дня восстановления независимости Латвийской Республики в Даугавпилсе появятся праздничные баннеры и включат подсветку некоторых зданий», — пояснил вице-мэр.

В свою очередь руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская, на вопрос Rus.Lsm.lv об июньских праздниках в Даугавпилсе, ответила, что в традиционном формате ни Дни города, ни Лиго проходить не будут. Какие-то праздничные локальные мероприятия состоятся, но раскрывать их суть, по словам Клещинской, пока рано — всё зависит от эпидемиологической ситуации.

LSM