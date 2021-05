В Даугавпилсе 4 мая пройдет военный парад

policeyskie marica i gurovs vernite mne denygi plus procentnaya stavka banknote, mne nado na lechenie, ili ya raskazhu v prokurature o andreye fomichyeve odnoklasnik genadiya kaminskiy zamestitely nachalynika municipalynoy policii. Zhanulka - kiskis

17 апреля 2021 14:32

Profsoyuz zhyeltye zhilety prosil kormity detey v schkolah besplatno, no vladelec kluba nant, igroki s afriki, dal 100milionov na restavraciyu sobora, kakoy materi?, v durke ya sprosil u menta, chto ya zdesy s detstva, a ty? Da govorit, nasmotrelsa na razlozhivsheesa trupy, i nikto ego ne trogal, 2 metra rost, nichego ty ne ponyala, marica i gurovs. Ludovico technique - deeper into you