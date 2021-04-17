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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
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Новости Общество | 14 апреля 2021 | 14:21
В Даугавпилсе 4 мая пройдет военный парад
Парад Национальных вооруженных сил (НВС), который планировался в Даугавпилсе 4 мая прошлого года и был отменен из-за Covid-19, состоится в этом году, рассказал на пресс-конференции заместитель председателя самоуправления Янис Дукшинский.
«Это мероприятие республиканского значения. Сейчас Министерство обороны, Земессардзе и наши различные службы работают над программой. Предполагается, что по улицам проедут военные машины, в небе мы увидим самолеты НВС. Может быть, на площади Виенибас будет небольшой концерт. На парад приедут министр обороны Артис Пабрикс, другие высокопоставленные военные чиновники; обсуждается присутствие президента Эгилса Левитса. В честь Дня восстановления независимости Латвийской Республики в Даугавпилсе появятся праздничные баннеры и включат подсветку некоторых зданий», — пояснил вице-мэр.
В свою очередь руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская, на вопрос Rus.Lsm.lv об июньских праздниках в Даугавпилсе, ответила, что в традиционном формате ни Дни города, ни Лиго проходить не будут. Какие-то праздничные локальные мероприятия состоятся, но раскрывать их суть, по словам Клещинской, пока рано — всё зависит от эпидемиологической ситуации.
Комментарии:
policeyskie marica i gurovs vernite mne denygi plus procentnaya stavka banknote, mne nado na lechenie, ili ya raskazhu v prokurature o andreye fomichyeve odnoklasnik genadiya kaminskiy zamestitely nachalynika municipalynoy policii. Zhanulka - kiskis
Profsoyuz zhyeltye zhilety prosil kormity detey v schkolah besplatno, no vladelec kluba nant, igroki s afriki, dal 100milionov na restavraciyu sobora, kakoy materi?, v durke ya sprosil u menta, chto ya zdesy s detstva, a ty? Da govorit, nasmotrelsa na razlozhivsheesa trupy, i nikto ego ne trogal, 2 metra rost, nichego ty ne ponyala, marica i gurovs. Ludovico technique - deeper into you
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