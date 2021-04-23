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Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
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Новости Политика | 14 апреля 2021 | 14:18
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков кандидатов в депутаты Даугавпилсской городской думы, которая определила, под какими номерами их бюллетени будут сложены в комплекте для голосования на выборах в местное самоуправление.
Избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы провела процедуру жеребьевки. Лидеры и представители партий вытаскивали номера в очередности регистрации их списков для участия в выборах.
Результат:
1. Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa,
2. Mūsu partija,
3. Zaļo un Zemnieku savienība,
4. Latgales partija/Latvijas attīstībai,
5. Kristīgi Demokrātiskā Savienība,
6. Alternative,
7. Latvijas Krievu Savienība,
8. Jaunā Saskaņa,
9. Jaunā konservatīvā partija,
10. Daugavpils novada partija.
Выборы в самоуправления Латвии пройдут 5 июня 2021 года.
D-fakti.lv
Комментарии:
V evrope televidenie nachala translyaciyu tolyko v 70e. Brook benton - hurtin inside
1 evro = 1346 krw. Orange caramel - bangkok city
Umer Aleksey vidavskiy i nachalasy katavasiya. Mer budet Janis Lachplesis, , znakomstvo s nomenklaturnymi funkcionerami, ne nado obuchaty. (russkaya zvezda v kitayskom shov biznese Lelush v chuang 2021)
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