Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021

Новости Политика | 14 апреля 2021 | 14:18

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12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков кандидатов в депутаты Даугавпилсской городской думы, которая определила, под какими номерами их бюллетени будут сложены в комплекте для голосования на выборах в местное самоуправление.

Избирательная комиссия Даугавпилсской городской думы провела процедуру жеребьевки. Лидеры и представители партий вытаскивали номера в очередности регистрации их списков для участия в выборах.

Результат:

1. Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa,

2. Mūsu partija,

3. Zaļo un Zemnieku savienība,

4. Latgales partija/Latvijas attīstībai,

5. Kristīgi Demokrātiskā Savienība,

6. Alternative,

7. Latvijas Krievu Savienība,

8. Jaunā Saskaņa,

9. Jaunā konservatīvā partija,

10. Daugavpils novada partija.

Выборы в самоуправления Латвии пройдут 5 июня 2021 года.



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