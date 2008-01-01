Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 13 апреля 2021 | 20:31

На 12 апреля 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрик;

- автомеханик;

- администратор домашней страницы;

- администраторы информационных технологий;

- администратор офиса;

- администраторы отеля;

- арт-терапевты;

- архитектор;

- ассистент руководителя проекта;

- бетонщики;

- брусчатники;

- бухгалтер;

- водители грузовых автомобилей;

- водитель трактора;

- врачи;

- водители автомобиля;

- водитель фургона;

- водители тракторной техники;

- водители экскаватора;

- гальванщик;

- главный бухгалтер;

- главные инспекторы по налогам;

- дамский парикмахер;

- делопроизводители;

- дизайнер продуктов;

- дояры;

- заведующий складом;

- завхоз;

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- инспектор полиции самоуправления;

- инженеры-электрики;

- инженер на производстве;

- инженер по проектированию;

- каменщики;

- комплектовщики;

- кондитер;

- конструктор механики;

- контролер швейного производства;

- консультант по продажам;

- контролеры швейного производства;

- коптильщик мяса;

- кровельщики;

- логопед;

- мастер;

- мебельщик;

- медсестра;

- механик в цех;

- механик в швейный цех;

- механики электромеханического оборудования;

- мойщик автомобилей;

- мойщик тары;

- монтер слаботочных систем;

- монтеры композитных материалов;

- мужской парикмахер;

- обработчики рыбы;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- оператор бурения;

- оператор монтажной линии;

- оператор оборудования термической обработки;

- операторы пилорамы;

- оператор по вводу данных;

- операторы по обслуживанию клиентов;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- операторы производства пищевых продуктов;

- отделочники;

- пастух;

- пескоструйщик;

- пильщики леса;

- плиточники;

- плотники;

- повара;

- помощники кондитера;

- продавцы-консультанты;

- продавцы розничной торговли;

- программист;

- помощник бухгалтера;

- помощник мастера;

- портной;

- почтальон;

- продавцы;

- психолог;

- психолог-юрист;

- работник в теплице;

- работник на ферме;

- работники склада;

- работники в лесу;

- работник охраны;

- разнорабочие;

- руководители логистики;

- руководитель производства;

- руководитель смены на производстве;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководители проекта;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- секретарь делопроизводства;

- семейный врач;

- слесарь;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари подвижного состава;

- слесарь-ремонтник;

- сметчик механических работ;

- социальные работники;

- специалисты по обслуживанию клиентов;

- специалист по продажам;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по закупкам;

- строители;

- строительные рабочие;

- строители-электрики;

- члены совета;

- таксатор;

- техник компьютерных систем;

- токарь;

- операторы call-центра;

- операторы холодильного оборудования;

- операторы по выпечке хлеба;

- оператор по приему заказов;

- торговые представители;

- оператор производственного оборудования;

- официант;

- поставщик товаров;

- работники по уходу;

- руководитель строительных проектов;

- секретарь суда;

- секретарь судебных заседаний;

- сметчик;

- старший продавец;

- телятник;

- техники инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи;

- технолог швейного производства;

- технологи продуктов питания;

- торговые представители;

- учитель английского языка;

- учитель дизайна и домоводства;

- учитель информатики;

- учитель-логопед;

- учителя начального образования;

- упаковщики;

- фрезеровщик;

- швеи;

- экспедитор;

- электрики;

- электромонтер;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



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