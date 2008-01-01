Начался сезон дорожных работ в Даугавпилсе

Новости Общество | 13 апреля 2021 | 20:26

Daugavpils.lv Daugavpils.lv

В Даугавпилсе начался активный сезон дорожных ремонтов. В связи с этим водителей призывают внимательно следить за актуальной информацией и возможными изменениями в организации движения.

Самые масштабные работы сейчас ведутся в центре города: на ул.Циетокшня, параллельно укладке новых трамвайных рельсов, перестраивается и проезжая часть. В связи с этим до 28 апреля будет закрыт перекресток улиц Виеннибас-Циетокшня, а до 12 мая – участок ул.Цетокшня от ул.Кандавас до ул.Спорта.

После технологического перерыва возобновилось строительство большой парковки у домов по ул.Ятниеку 93 и 93а, а также восстановление дорожного покрытия на ул.Миера: на участке от ул.Гродняс до ул.Лиепаяс идет укладка нового асфальта, в ближайшее время планируется привести в порядок и весь участок до ул.Ятниеку.

Продолжат начатые в прошлом году работы по асфальтированию грунтовых дорог по ул. Ликснас, Сколас, Пиененю и Стару. В этом году в рамках этой программы планируется привести в порядок также участок ул.Брянскас от ул.Селияс до ул.Лиела, участок ул.Базницас от ул.Лигинишкю до ул.Стабурага, улицы Дарба и Айзпилсетас от ул.Смилшу до ул.Миера, участок ул.Баускас от ул.Елгавас до ул.Тукума, а также участок ул.Гродняс от ул.Сигулдас до ул.Страдниеку.

В бюджете 2021 года предусмотрено и финансирование на реализацию программы асфальтирования проездных дворов. В прошлом году это позволило привести в порядок многие дворы вблизи школ и детсадов на Новом Форштадте, в Северном и на Новом Строении. В бюджете этого года на продолжение программы предусмотрено 140 000 евро, самоуправление планирует привести в порядок порядка пяти объектов в разных микрорайонах города.

В ближайшее время планируется начать работы на участках улиц Слоку и Лиепу от ул.Сигулдас до ул.Силикату.

Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, во время проведения которых возможны ограничения в движении, начались на участке ул.Дзелзцелю от ул.Фебруара до ул.Нометню,и в этом году также запланированы на участке ул.Миера от ул.А.Пумпура до ул.Варшавас, ул.Лиела Дарза от ул.А.Пумпура до ул.Кауняс, ул.Ароду от ул.Пумпура до ул.Кауняс и ул.Зелинска от ул.Циалковска до ул.Инжениеру. Завершаются также начатые ранее работы на участке ул.Баускас от ул.Вентспилс до ул.Кауняс.

За актуальной информацией о ремонтных работах и связанных с ними изменениях в организации движения следите на домашней странице самоуправления www.daugavpils.lv.

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