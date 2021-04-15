В Илукстском крае засняли бегущего медведя

Новости Общество | 13 апреля 2021 | 20:12

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В Бербенской волости Илукстского края утром 13 апреля заметили бурого медведя, сообщает организация Sēlijas salas.

Медведь замечен недалеко от информационного центра природного парка "Долина Двиете". На видео зафиксировано, как он на большой скорости пересекает долину и отправляется в сторону Пилскалне, забежав в лес.

"Заметил его и побежал домой за телефоном. Руки дрожали от волнения. Это все-таки не то зрелище, которое видишь каждый день. Медвежьи следы недалеко от нас в Двиетском лесу фиксировали и охотники. Возможно, это одно и то же животное", — рассказал очевидец Атис Муйжниекс.

Гид информационного центра Долины Двиеты Бенина Штрауса считает, что в природе все возвращается к равновесию: медведей здесь видели еще 35 лет назад, а следы замечали еще прошлым летом, а неподалеку, возле озера Илзес, люди сфотографировали медвежьи следы месяц назад.

Уже 15 лет в этих местах живут дикие лошади и коровы, но, как отмечает Штрауса, бояться за них не надо: они не ходят по одному, а медведь не нападает на стада.

16 марта сообщалось о медведе в Лейманской волости Екабпилсского края, а 24 марта — о медведе в Виеситской волости. Возможно, это один и тот же медведь.

Delfi