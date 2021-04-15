Большая политика
Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021
12 апреля 2021 года в Даугавпилсе прошла жеребьевка партийных списков канди ... {3}
В Даугавпилсе конкуренция на выборах 10 кандидатов на мандат, в районе - 5
В 2021 году по сравнению с муниципальными выборами 2017 года снизился интер ...
2 мая
Международный день астрономии
Именины:
Сигмундс, Зигисмундс, Зигмундс / Георгий, Иван
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы вполне можете решить, что у вас приступ дежа вю. Не стоит мучатся, это уже действительно с вами происходило, причем относительно недавно. По аналогии вы сможете примерно предсказать, что будет дальше.
Источник: ignio.com
- День
- 11 .. 13 C
- Вечер
- 9 .. 11 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
- Ночь
- 4 .. 6 C
- Утро
- 4 .. 6 C
- Ветер
- 6 .. 8 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2082 ()
|GBP
|0.8686 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|90.7108 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Какие темы вы обсуждаете с близкими?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 14 по 20 апреля 2021 года в Даугавпилсском загсе было выдано 25 справок о смерти. {3}
2. В Даугавпилсе утвердили экскиз памятной доски в честь автора «Лачплесиса»
3. В Даугавпилсе автостоянки для многодетных стали бесплатными
4. Ушли в мир иной... {2}
5. СГД предотвратила ввоз в Латвию 616 340 контрабандных сигарет
6. Дни искусств-2021 в Даугавпилсе – в ожидании снятия ограничений
7. В начале следующей недели прогнозируют +20 градусов {1}
8. Итоги эксперимента с выбором covid-вакцин в Даугавпилсе: все дозы «расписаны» {6}
9. В Краславе поймали пьяного водителя без прав на краденой машине {1}
10. Партийные списки получили номера на муниципальных выборах-2021 {3}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 13 апреля 2021 | 20:12
В Илукстском крае засняли бегущего медведя
В Бербенской волости Илукстского края утром 13 апреля заметили бурого медведя, сообщает организация Sēlijas salas.
Медведь замечен недалеко от информационного центра природного парка "Долина Двиете". На видео зафиксировано, как он на большой скорости пересекает долину и отправляется в сторону Пилскалне, забежав в лес.
"Заметил его и побежал домой за телефоном. Руки дрожали от волнения. Это все-таки не то зрелище, которое видишь каждый день. Медвежьи следы недалеко от нас в Двиетском лесу фиксировали и охотники. Возможно, это одно и то же животное", — рассказал очевидец Атис Муйжниекс.
Гид информационного центра Долины Двиеты Бенина Штрауса считает, что в природе все возвращается к равновесию: медведей здесь видели еще 35 лет назад, а следы замечали еще прошлым летом, а неподалеку, возле озера Илзес, люди сфотографировали медвежьи следы месяц назад.
Уже 15 лет в этих местах живут дикие лошади и коровы, но, как отмечает Штрауса, бояться за них не надо: они не ходят по одному, а медведь не нападает на стада.
16 марта сообщалось о медведе в Лейманской волости Екабпилсского края, а 24 марта — о медведе в Виеситской волости. Возможно, это один и тот же медведь.
Комментарии:
Lyuis kerol golyh devachek na foto snimal, discovery, bbc smotrel, oni seychas skelety. The enigma tng - the glass alice
Ne naigralisy vspomnity vsye s arnolydom shvarcenbergerom? Lyuis kerol, alisa v zazerkalye? Skolyko vam Ilon Mask zaplatil? Ili obeshal? Forbes, 2e mesto aligarh
V nachale 90h latyshi zastrelili lazutchika medvedya shyel cherez granicu s estonii. Faith no more - epic
Добавить комментарий {4}