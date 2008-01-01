3 марта
Всемирный день писателя
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Если вы желаете быть в центре внимания, придется приложить к этому немало усилий. Сегодня вас упорно не будут замечать, а мнением вашим не будут считаться. Лучше пока и не высовываться.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 3 марта 2021 | 16:30
Во время обыска спецназ нашел наркотики и патроны
Сотрудники Латгальского регионального управления полиции (ЛРУП) 25 февраля изъяли в Даугавпилсе наркотическое вещество и боеприпасы.
По данным пресс-центра ЛРУП, задержание проводилось на основании оперативной информации совместными усилиями сотрудников криминальной полиции Даугавпилса и бойцами спецназа полиции. В квартире у полозреваемого 1974 г.р. нашли и изъяли пакеты с белым порошкообразным веществом, скорей всего, амфетамином (80 гр). Вещество направлено на экспертизу.
Помимо наркотиков полиция нашла в доме также два патрона. По делу начат уголовный процесс, следствие продолжается.
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