Даугавпилсская городская дума поддержит Даугавпилсский университет

Новости Политика | 2 марта 2021 | 10:59

4 марта 2021 года состоится заседание комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы, на котором рассмотрят возможности самоуправления поддержать сохранение статуса университета Даугавпилсскому университету.

Чтобы выразить поддержку Даугавпилсскому университету и способствовать сохранению его статуса, 4 марта состоится заседание комитета по вопросам образования и культуры Даугавпилсской городской думы. К участию приглашены также представители руководства Даугавпилсского университета. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об обращении в Сейм Латвийской Республики, а также в Министерство образования и науки с призывом не объявлять изменения в действующей редакции Закона о высших учебных заведениях, тем самым сохраняя статус университета Даугавпилсскому университету.

Поправки к Закону о высших учебных заведениях переданы на рассмотрение в Сейм. Поправки предусматривают введение критерия минимальной численности студентов – 4000 студентов в высших учебных заведениях со статусом университета. Именно этот критерий ставит под угрозу возможность Даугавпилсского университета сохранить статус университета. Следует отметить, что для всех остальных высших учебных заведений подобный порог численности отменен, но для университетов он сохранен.

«Даугавпилс – крупнейший центр образования и науки в Латгальском регионе, а также важная движущая сила нашего города», - отмечает председатель Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов, «Я ценю успехи Даугавпилсского университета в образовательном процессе и многочисленные достижения в исследовательской деятельности. Я считаю, что для роста Даугавпилса и Латгалии очень важно, чтобы он и впредь сохранял статус университета. Как самоуправление, мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди выбирали Даугавпилс в качестве места получения образования и связывали свое будущее с нашим городом. Для самоуправления важно, чтобы Даугавпилс оставался университетским городом».

Daugavpils.lv