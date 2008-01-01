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Новости Культура | 2 марта 2021 | 10:53

На Маслёнку белорусы приглашают печь блины и делать фото!

ЦБК

Даугавпилсский Центр белорусской культуры (ЦБК) объявляет фотоконкурс «Блины на Маслёнку», посвященный празднованию белорусской Маслёнки (Масленицы), который пройдет с 1 по 14 марта 2021 года. По итогам конкурса будет организована онлайн-выставка, а победители получат письменные благодарности и сувениры.

«Куды дым, туды блин, туды Маслёнка!» – утверждает белорусская поговорка. Именно Маслёнкой у белорусов называется праздник Масленицы, который празднуют многие христианские народы. Неудивительно, что белорусские традиции отмечать его с размахом во многом схожи с общеславянскими.

Происхождение праздника затерялось в глубокой древности и символизировало окончание зимы и возвращение солнца и тепла. Люди призывали в свой дом хороший урожай и богатый приплод. Праздник Масленицы был связан с культом нарождающегося солнца – отсюда и традиционные блины. Круглые, горячие, золотистые, они представляют собой как бы миниатюрные изображения светила.
Душа так просит солнца, тепла, весны, праздника, по чему все так соскучились! Поэтому ищем варианты рестарта энергии и объявляем фотоконкурс «Блины на Маслёнку»!

Для участия в фотоконкурсе необходимо приготовить дома масленичные блины, обязательно заправленные радостным настроением и позитивом, сделать креативную фотографию – только блинов или себя со своим испеченным произведением, прислать фото на э-почту: cbk@inbox.lv или marija.pometjko@inbox.lv; на WhatsApp или Viber (т. 29811969, 20374840) с обязательным указанием имени, фамилии, названия блинов и контактного номера телефона. Внимание: фото должно быть лично Вашим, заимствование из интернета недопустимо.

Фотоконкурс «Блины на Маслёну» пройдет с 1 по 14 марта 2021 года; подведение итогов – 17 марта. Победителей ждут дипломы и кулинарная книга «Кірмашоўскія прысмакі” от Центра белорусской культуры. По итогам конкурса также будет организована онлайн-выставка.


Информация подготовлена:
Центр белорусской культуры
 

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