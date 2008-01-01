Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 1 марта 2021 | 23:15

На 1 марта 2021 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 100 профессиям.

Вакансии:

- автослесари;

- автоэлектрики;

- администратор офиса;

- арт-терапевт;

- архитектор;

- ассистент специалиста по продажам (работа в Ливанах);

- бетонщики;

- библиотекарь;

- водитель автомобиля;

- водители грузовых автомобилей;

- врачи;

- водители такси;

- водитель тракторной техники;

- водители экскаватора;

- главные бухгалтеры;

- горничная;

- дояр (Вайкуляны, Ликсна);

- закройщики;

- зубные техники;

- изготовители мясных продуктов;

- нструктор по горным лыжам;

- инженер метрологии;

- инженер по охране труда;

- инженер по проектированию;

- инженер–строитель;

- кладовщик;

- конструктор механики;

- конструкторы (машиностроение, металлообработка);

- контролер швейного производства;

- коптильщик мяса;

- мастер швейного производства (работа в Смилтене);

- мебельщик;

- медсестра в школу;

- механик в цех;

- механики электромеханического оборудования;

- механик оборудования металлообработки;

- монтеры композитных материалов;

- монтер железнодорожных путей;

- операторы металлообрабатывающих станков с ЧПУ;

- операторы бурения;

- оператор выпечки хлеба;

- оператор намотки;

- оператор монтажной линии;

- операторы пилорамы;

- операторы справочной службы (работа в Риге);

- операторы станков металлообработки;

- операторы производства пищевых продуктов;

- отделочники;

- пильщики леса;

- плиточники;

- повара;

- продавец-консультант;

- продавцы розничной торговли;

- программист;

- помощник бухгалтера;

- помощник руководителя строительных работ;

- портной;

- продавец-консультант;

- психолог;

- психолог-юрист;

- работники в предприятие быстрого питания;

- работники склада;

- работники в лесу;

- разнорабочие;

- репортер;

- руководитель транспортной структуры;

- рубщики мяса (обвальщики);

- руководитель предприятия (машиностроение, металлообработка);

- руководитель проекта;

- руководители строительных работ;

- сантехники;

- сварщики;

- семейный врач;

- слесарь металлоконструкций;

- слесари-ремонтники;

- сметчик механических работ;

- социальные работники;

- специалисты по продажам;

- специалист по логистике;

- специалист по моделированию и конструированию одежды;

- специалист систем управления качества (работа в Ливанах);

- специалисты по продажам;

- таксатор;

- торговые представители;

- операторы call центра;

- оператор производственного оборудования;

- телятник;

- техник инженерных коммуникаций;

- техник качества;

- технический директор;

- технологи продуктов питания;

- технологи (металлообработка, машиностроение);

- токарь;

- уборщик;

- упаковщики;

- управляющий недвижимостью;

- учетчик материалов;

- учитель информатики;

- учитель начального образования;

- физиотерапевт;

- фрезеровщик;

- член совета;

- швеи;

- электрики;

- электрики – строители;

- электромеханики лифтов;

- электрослесари;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ, тел. 65434561, 25685858

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 20243873, 25781411, 25714617

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ по предварительной записи.

Подробная информация по тел. 65430144, 25781412.



D-fakti.lv