В Даугавпилсскую больницу вернулись доктора-клоуны

Новости Общество | 1 марта 2021 | 23:00

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С конца февраля в Даугавпилсской региональной больнице возобновили свою деятельность доктора-клоуны Татьяна Стельмака и Кристина Семенова.

Они, как уже писал Rus.Lsm.lv, дебютировали летом прошлого года, но потом взяли вынужденный тайм-аут из-за коронавирусного карантина.

«Мы очень хотели вернуться. Нас прекрасно приняли все — медперсонал, родители, находящиеся в больнице с детьми, сами дети. Многие говорили “спасибо”, “наконец-то вы пришли”. После длительного перерыва первый выход длился два часа, теперь мы намерены два раза в неделю приходить в детское отделение на пятом этаже и проводить там какое-то время — может, два часа, может, и больше. Всё зависит от числа детей и их настроения. Мы тщательно соблюдаем все меры безопасности, никакого страха не испытываем. Жаль, что пока не можем передвигаться по больнице: раньше мы изредка спускались на первый этаж, посещали приемное отделение. Но ничего — надеемся на лучшее и готовы выполнять свои обязанности», — поделилась с Rus.Lsm.lv Кристина Семенова.

Глава Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов признался, что немного тормозил возвращение докторов-клоунов: «Я совершенно не волновался из-за правил безопасности — специальные костюмы, строгая дезинфекция, респираторы и т. д. — с этим нет проблем. Я боялся другого — как люди встретят Татьяну и Кристину. В обществе сейчас такая обстановка — струны натянуты. Девчонки — молодцы, нужное дело делают, не хотелось бы, чтобы их изваляли в грязи. Но всё прошло прекрасно, дети изголодались по общению, играм. Родители, кроме особых случаев, детей в больнице навещать не могут — карантин. И я боялся реакции: мол, нам нельзя, а этих посторонних людей пустили… Но, повторяю, всё прошло хорошо: взрослые понимают, что в нынешней ситуации мы докторами-клоунами в какой-то мере компенсируем нехватку родительского внимания».

Медицинскую клоунаду начали применять с 1986 года в США. В 1993 году она пришла в Европу. Организации докторов-клоунов существуют более чем в 30 странах. В Латвии проект «Доктор Клоун» с 2012 года реализует общественная организация Dr.Klauns при поддержке благотворительного фонда Петра Авена, молокоперерабатывающей компании Food Union и других спонсоров.

LSM