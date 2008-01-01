Полиция просит опознать двух подозреваемых в попытке убийства пограничника

Новости Происшествия | 1 марта 2021 | 22:55

Valsts policija Valsts policija

Госполиция просит помощи общественности, чтобы установить личность двух возможных преступников, которые подозреваются в попытке убийства сотрудника Государственной погранохраны в Даугавпилсе, сообщает Госполиция в социальной сети Facebook.

Следствию удалось установить возможную связь двух мужчин с особо тяжелым преступлением.

Полиция просит отозваться всех, у кого есть информация о личности и местонахождении подозреваемых, а также делиться любо информацией, которая позволит их найти. Связаться с полицией можно по телефонам 2 6 558 076, 2 6 397 300 или электронной почте kipinfo21@vp.gov.lv. Анонимность гарантирована.

Опознавших подозреваемых полиция просит ни в коем случае к ним не приближаться и не пытаться задержать самостоятельно.

В Даугавпилсе 6 ноября была предпринята попытка убийства работника Погранохраны. Когда пограничник 1973 года отправлялся на службу, на него напали двое. Нападавшие применили слезоточивый газ и похожий на молоток предмет, которым нанесли несколько ударов по голове и по телу пострадавшего. Пограничнику удалось вырвать и вызвать медицинскую помощь.

Следствие считает, что нападение связано с профессиональной деятельностью пострадавшего.

LSM