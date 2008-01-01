1 марта

Всемирный день кошек

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Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.

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Новости Латвия | 1 марта 2021 | 22:47

Во второй половине недели похолодает

Пресс-фото

До среды сохранится в основном солнечная погода, температура во второй половине дня составит +3... +9 градусов, ночами в большинстве регионов будет 0... -3 градусов, на побережье сохранится около +1... +2 градусов. Многие дороги могут обледенеть, свидетельствуют прогнозы.

В четверг подует северный, северо-западный ветер, который принесет более холодный воздух. Температура днем не составит более 0... +4 градусов. Холоднее всего будет в пятницу и утром субботы, когда столбик термометра опустится до -3... -8 градусов, местами в Видземе и Латгалии — до -10 градусов. Во второй половине дня температура в большинстве регионов будет подниматься чуть выше нуля, и только в пятницу в отдельных видземских и латгальских краях сохранится -1... -3 градуса.

В воскресенье станет теплее, воздух прогреется до +2... +7 градусов.

Во второй половине недели временами ожидается снег и мокрый снег. Местами может образоваться небольшой — высотой несколько сантиметров — снежный покров, однако на солнце после обеда он быстро растает.

LSM

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