1 марта
Всемирный день кошек
Именины:
Илгварс, Иварс / Даниил, Павел
Гороскоп на день
Скорпион
24 октября
- 22 ноября
Сегодня стоит избегать излишне активных действий. Устанете быстро, и толку не будет.
Источник: ignio.com
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Источник: Банк Латвии
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 марта 2021 | 22:47
Во второй половине недели похолодает
До среды сохранится в основном солнечная погода, температура во второй половине дня составит +3... +9 градусов, ночами в большинстве регионов будет 0... -3 градусов, на побережье сохранится около +1... +2 градусов. Многие дороги могут обледенеть, свидетельствуют прогнозы.
В четверг подует северный, северо-западный ветер, который принесет более холодный воздух. Температура днем не составит более 0... +4 градусов. Холоднее всего будет в пятницу и утром субботы, когда столбик термометра опустится до -3... -8 градусов, местами в Видземе и Латгалии — до -10 градусов. Во второй половине дня температура в большинстве регионов будет подниматься чуть выше нуля, и только в пятницу в отдельных видземских и латгальских краях сохранится -1... -3 градуса.
В воскресенье станет теплее, воздух прогреется до +2... +7 градусов.
Во второй половине недели временами ожидается снег и мокрый снег. Местами может образоваться небольшой — высотой несколько сантиметров — снежный покров, однако на солнце после обеда он быстро растает.
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